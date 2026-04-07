Ελληνικό FBI: Συνέλαβε 34χρονο στον Πειραιά με 8,8 κιλά ηρωίνης, που έκανε διακίνηση με ταξί! ΒΙΝΤΕΟ

Οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Ελληνικό FBI: Συνέλαβε 34χρονο στον Πειραιά με 8,8 κιλά ηρωίνης, που έκανε διακίνηση με ταξί! ΒΙΝΤΕΟ
07 Απρ. 2026 19:11
Pelop News

Σε σύλληψη 34χρονου άνδρα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προχώρησαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI.

Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Δευτέρας 6 Απριλίου σε περιοχή του Πειραιά μετά από ειδική επιχείρησης της αστυνομίας. Ο 34χρονος εντοπίστηκε εντός ταξί να έχει στην κατοχή του περισσότερα από 3,2 κιλά ηρωίνης και περίπου μισό κιλό ουσίας κατάλληλης για τη νόθευσή της, με σκοπό την διακίνηση.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν επιπλέον πάνω από 5,5 κιλά ηρωίνης, υδραυλική πρέσα, ζυγαριές ακριβείας και εξοπλισμός επεξεργασίας ναρκωτικών. Συνολικά κατασχέθηκαν 8.860 γραμμάρια ηρωίνης, 420 γραμμάρια ουσίας άγνωστης χημικής σύστασης κατάλληλης για νόθευση, υδραυλική πρέσα με μεταλλικό καλούπι, δύο ζυγαριές ακριβείας, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ένα ταξί, 725 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ελληνικό FBI: Συνέλαβε 34χρονο στον Πειραιά με 8,8 κιλά ηρωίνης, που έκανε διακίνηση με ταξί! ΒΙΝΤΕΟ

Ελληνικό FBI: Συνέλαβε 34χρονο στον Πειραιά με 8,8 κιλά ηρωίνης, που έκανε διακίνηση με ταξί! ΒΙΝΤΕΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ