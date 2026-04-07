Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια, ΦΩΤΟ

Σοκ στην Εύβοια, σορός ατόμου αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σήμερα Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) σε παραλία.

Διερχόμενοι πολίτες βρήκαν την σορό στην ακτογραμμή της παραλίας Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια, από διερχόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα του ατόμου, ενώ παραμένουν άγνωστες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, το λιμενικό, εθελοντές της ομάδας διάσωσης Εύβοιας Sar 312 και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αναμένεται η ειδική διαδικασία μέχρι να διευκρινιστεί η ταυτότητα του ατόμου ενώ η ιατροδικαστική εξέταση, θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.



Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



