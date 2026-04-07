Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στη Λάρισα, ένας σοβαρά τραυματίας που διασωληνώθηκε, ΦΩΤΟ

07 Απρ. 2026 17:50
Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα ( Μεγάλη Τρίτη, 7/4/2026) λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, έξω από τη Λάρισα και συγκεκριμένα στην είσοδο της Νίκαιας, όταν τρία οχήματα ενεπλάκησαν σε μίνι καραμπόλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, ένα βανάκι και μία μηχανή συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 47χρονου άνδρα.

Ο τραυματίας παραλήφθηκε άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διασωληνώθηκε αμέσως λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Το τροχαίο προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα του δρόμου, με την κίνηση να αποκαθίσταται σταδιακά μετά την απομάκρυνση των οχημάτων από το σημείο.

