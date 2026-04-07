Τουρκικά, οπλισμένα, F-16 πέταξαν πάνω από το Αιγαίο, 8 παραβάσεις του FIR Αθηνών

Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν μετά από μήνες οπλισμένα πάνω από το Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά πέταξαν σε σχηματισμό πάνω από το νοτιοανατολικό Αιγαίο και προχώρησαν σε δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Η τουρκική Πολεμική Αεροπορία προέβη συνολικά σε οκτώ παραβάσεις, τέσσερις από το κατασκοπευτικό CN-235 και άλλες δύο από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

