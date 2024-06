Ελληνικό ΥΠΕΞ: Στηρίζει πλήρως το σχέδιο Μπάιντεν για Γάζα «Η ανθρωπιστική τραγωδία να σταματήσει τώρα»

«Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάιντεν για κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων, απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση, αποχώρηση των στρατιωτών των IDF και ανοικοδόμηση της Γάζας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο twitter.

«Η ανθρωπιστική τραγωδία πρέπει να σταματήσει τώρα. Οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας θα πρέπει να επικεντρωθούν στην προοπτική μίας διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή», προσθέτει το υπουργείο.

#Greece fully supports @POTUS Biden roadmap for a ceasefire, release of all hostages, unhindered humanitarian access, withdrawal of IDF, and Gaza reconstruction.

The humanitarian tragedy must stop now.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 3, 2024