Ελληνικοί πύραυλοι patriot κατέρριψαν Ιρανικά βλήματα

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι καταρρίφθηκε βαλλιστικός πύραυλος καταρρίφθηκε ενώ κατευθυνόταν προς την πόλη Γιανμπού.

19 Μαρ. 2026 11:44
Ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψαν σήμερα τα ελληνικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot που βρίσκονται ανεπτυγμένα στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως αναφέρεται, τα συστήματα της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) ενεργοποιήθηκαν μετά από συναγερμό για απειλή, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν δύο πύραυλοι για την αναχαίτιση του στόχου.

Η αναχαίτιση έγινε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι καταρρίφθηκε βαλλιστικός πύραυλος καταρρίφθηκε ενώ κατευθυνόταν προς την πόλη Γιανμπού.

Η πόλη Γιανμπού βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων, καθώς εκεί βρίσκεται το διυλιστήριο της Saudi Aramco–Exxon, ωστόσο πηγές σημείωσαν στο Reuters ότι οι επιπτώσεις από τις επιθέσεις ήταν ελάχιστες.

