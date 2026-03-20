Ελληνόκτητο φορτηγό το πρώτο πλοίο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργό το AIS

«Δεν θέλω εκεχειρία, τους ισοπεδώνουμε, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν κάποια στιγμή» λέει ο Τραμπ και ετοιμάζει ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων. Κατάσταση ανωτέρας βίας στα πετρελαϊκά πεδία ξένων εταιρειών κήρυξε το Ιράκ

20 Μαρ. 2026 21:39
Pelop News

Το πρώτο πλοίο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργό το AIS  είναι Ελληνόκτητο φορτηγό.

Πρόκειται για το Giacometti, Ελλήνων πλοιοκτητών, που είναι το πρώτο από τις 2 Μαρτίου που περνά από τα Στενά με ενεργό το σύστημα AIS που δείχνει την ακριβή θέση του πλοίου.

Στο μεταξύ το Ιράκ κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας σε όλα τα πετρελαϊκά πεδία που αναπτύσσονται από ξένες πετρελαϊκές εταιρείες, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν διαταράξει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, εμποδίζοντας την κυκλοφορία του μεγαλύτερου μέρους των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας, δήλωσαν πηγές του υπουργείου Πετρελαίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε εντατικές προετοιμασίες για ενδεχόμενη χρήση χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, αναφέρει το CBS. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν προβεί σε λεπτομερείς προετοιμασίες για την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, ανέφεραν πολλές πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις.

Ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές έχουν υποβάλει συγκεκριμένα αιτήματα με στόχο την προετοιμασία για μια τέτοια επιλογή, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει τις κινήσεις του στη σύγκρουση με το Ιράν.

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή, ανέφεραν πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας. Δεν ήταν σαφές υπό ποιες συνθήκες θα εξουσιοδοτούσε τη χρήση στρατευμάτων στο έδαφος. Παράλληλα τονίζει: «Δεν θέλω εκεχειρία, τους ισοπεδώνουμε, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν κάποια στιγμή». Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος  ετοιμάζει ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ