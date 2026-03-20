Ελληνόκτητο φορτηγό το πρώτο πλοίο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργό το AIS

Το πρώτο πλοίο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργό το AIS είναι Ελληνόκτητο φορτηγό.

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ υποστηρίζοντας ότι δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές του

Πρόκειται για το Giacometti, Ελλήνων πλοιοκτητών, που είναι το πρώτο από τις 2 Μαρτίου που περνά από τα Στενά με ενεργό το σύστημα AIS που δείχνει την ακριβή θέση του πλοίου.

A Greece-owned panamax has become the first bulk carrier to transit the Strait of Hormuz with its Automatic Identification System turned on since March 2. pic.twitter.com/gfNjJsz517 — Lloyd’s List (@LloydsList) March 20, 2026

Στο μεταξύ το Ιράκ κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας σε όλα τα πετρελαϊκά πεδία που αναπτύσσονται από ξένες πετρελαϊκές εταιρείες, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν διαταράξει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ, εμποδίζοντας την κυκλοφορία του μεγαλύτερου μέρους των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας, δήλωσαν πηγές του υπουργείου Πετρελαίου.

CBS: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται ακόμη και για το ενδεχόμενο χρήσης χερσαίων δυνάμεων

Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε εντατικές προετοιμασίες για ενδεχόμενη χρήση χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, αναφέρει το CBS. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν προβεί σε λεπτομερείς προετοιμασίες για την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, ανέφεραν πολλές πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις.

Ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές έχουν υποβάλει συγκεκριμένα αιτήματα με στόχο την προετοιμασία για μια τέτοια επιλογή, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει τις κινήσεις του στη σύγκρουση με το Ιράν.

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή, ανέφεραν πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας. Δεν ήταν σαφές υπό ποιες συνθήκες θα εξουσιοδοτούσε τη χρήση στρατευμάτων στο έδαφος. Παράλληλα τονίζει: «Δεν θέλω εκεχειρία, τους ισοπεδώνουμε, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν κάποια στιγμή». Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζει ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.

