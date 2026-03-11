Ελληνόκτητο πλοίο ανάμεσα στα τρία που χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ

Τρία εμπορικά πλοία επλήγησαν μέσα σε λίγες ώρες στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με το ένα να ανήκει στον ελληνικών συμφερόντων όμιλο Star Bulk. Τα πληρώματα είναι ασφαλή, όμως η ένταση σε ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα του παγκόσμιου πετρελαίου κλιμακώνεται.

11 Μαρ. 2026 12:53
Pelop News

Σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση περνά η κρίση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς τρία εμπορικά πλοία δέχθηκαν πλήγματα από άγνωστα βλήματα μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται ενώ η περιοχή βρίσκεται ήδη σε καθεστώς έντονης στρατιωτικής πίεσης και παγκόσμιας ενεργειακής ανησυχίας.

Σύμφωνα με το Reuters, το πρώτο πλοίο που χτυπήθηκε ήταν το One Majesty, πλοίο υπό ιαπωνική σημαία, το οποίο υπέστη μικρές ζημιές περίπου 25 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ras Al Khaimah, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το πλήρωμά του είναι ασφαλές και το πλοίο κατευθύνθηκε προς ασφαλές αγκυροβόλιο.

Λίγο αργότερα, δεύτερο φορτηγό πλοίο, υπό σημαία Ταϊλάνδης, επλήγη περίπου 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν. Σε αυτή την περίπτωση ξέσπασε φωτιά στο πλοίο, η οποία στη συνέχεια τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ επίσης δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο πλήρωμα.

Το τρίτο περιστατικό αφορούσε το Star Gwyneth, bulk carrier υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο χτυπήθηκε περίπου 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι. Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές που επικαλείται το Seatrade Maritime, το πλοίο ανήκει στον ελληνικών συμφερόντων όμιλο Star Bulk, του οποίου ιδρυτής και επικεφαλής είναι ο Πέτρος Παππάς.

Και στις τρεις περιπτώσεις, οι αρχικές αναφορές μιλούν για υλικές ζημιές αλλά όχι για ανθρώπινες απώλειες. Μέχρι στιγμής, οι βρετανικές και διεθνείς ναυτιλιακές αρχές αποφεύγουν να αποδώσουν επισήμως ευθύνη για τα χτυπήματα, χρησιμοποιώντας τον όρο «άγνωστα βλήματα» ή «unknown projectiles».

Το σκηνικό αυτό εκτυλίσσεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού CENTCOM ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 16 ιρανικά σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παράλληλα προειδοποιήσει ότι, αν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στην περιοχή, αυτές πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα, διαφορετικά θα υπάρξουν στρατιωτικές συνέπειες.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ εξηγεί και την έντονη διεθνή ανησυχία. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του πλανήτη, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κάθε επεισόδιο στην περιοχή μεταφράζεται άμεσα σε πίεση στις τιμές της ενέργειας, στις αγορές και στη ναυσιπλοΐα.

Το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται πλέον από την περιοχή είναι ότι η σύγκρουση δεν περιορίζεται μόνο σε στρατιωτικούς στόχους στην ξηρά. Η θαλάσσια ασφάλεια, οι εμπορικές μεταφορές και η ενεργειακή τροφοδοσία μπαίνουν όλο και πιο καθαρά στο επίκεντρο, με τα Στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε ένα από τα πιο εύφλεκτα μέτωπα της κρίσης.

