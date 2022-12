Έλον Μασκ: Δημοσιογράφοι που έκαναν ρεπορτάζ για τον ίδιο και τις εταιρείες του δεν έχουν πια λογαριασμούς στο Twitter

Ο Έλον Μασκ αποφάσισε να κλείσει λογαριασμούς δημοσιογράφων στο Twitter που έκαναν ρεπορτάζ για την εταιρεία και τον ίδιο. Ο μεγιστάνας βέβαια ισχυρίστηκε ότι ο λόγος που ανέστειλε τους λογαριασμούς του είναι γιατί απειλούνταν η ασφάλεια η δική του και της οικογένειάς του.

Ειδικότερα ανέφερε ότι οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι κάποιοι εκ των οποίων εργάζονται για τους NYT, τη Washington Post, το CNN, έκαναν doxxing – δηλαδή αποκάλυπταν την τοποθεσία του σε πραγματικό χρόνο.

Ο μεγιστάνας Έλον Μασκ που αυτοαποκαλείται κήρυκας της ελευθερίας του λόγου είχε δηλώσει στις 6 Νοεμβρίου ότι δεν διαπράττει καμία λογοκρισία: «Η δέσμευσή μου στην ελευθερία του λόγου επεκτείνεται ακόμη και στο να μην απαγορεύσω τον λογαριασμό που ακολουθεί το αεροπλάνο μου, ακόμη και αν αυτό αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την προσωπική μου ασφάλεια».

Θα συνεχίσω να κάνω ρεπορτάζ

«Δεν ενημερώθηκα εκ των προτέρων. Δεν έχω λάβει κάποιο email ούτε η εταιρεία επικοινώνησε μαζί μου για τον λόγο της αναστολής του λογαριασμού μου», έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος των New York Times Ράιαν Μακ μέσω νέου λογαριασμού. Δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης από την εφαρμογή λέγοντας ότι έχει τεθεί σε οριστική αναστολή.

«Κάνω ρεπορτάζ για το Twitter, τον Έλον Μασκ και τις εταιρείες του. Και θα συνεχίσω να το κάνω» πρόσθεσε.

