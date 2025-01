Έλον Μασκ κατά Τριντό: Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά

Ο Έλον Μασκ, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό, με μια άκρως προκλητική ανάρτηση.

«Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά, οπότε δεν έχει σημασία τι λες», έγραψε στο Χ ο Έλον Μασκ, αναφερόμενος υποτιμητικά στον Τριντό σαν να ήταν απλώς ο κυβερνήτης άλλης μίας πολιτείας των ΗΠΑ.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.

Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025