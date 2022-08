Έλον Μασκ: «Σας έκανα πλάκα» Δεν αγοράζω ούτε τη Μάντσεστερ ούτε την Coca-Cola

Έλον Μασκ: Μετά τη «βόμβα» στο Twitter για την αγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο μεγιστάνας είπε ότι απλά έκανε πλάκα

Ο Έλον Μασκ διέψευσε ότι θα αγοράσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τελικά, επρόκειτο για φάρσα, τουλάχιστον το «κομμάτι» που αφορά την αγορά της ποδοσφαιρικής ομάδας, καθώς ρωτήθηκε από χρήστη αν το εννοεί και απάντησε «Όχι, αυτό είναι ένα μακροχρόνιο αστείο στο Twitter. Δεν αγοράζω αθλητικές ομάδες».

Are you serious? — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) August 17, 2022

Μάλιστα, με χιούμορ ξεκαθάρισε σε άλλο σχόλιο και ότι «δεν αγοράζω την Coca-Cola για να ξαναβάλω την κοκαΐνη, παρά την εξαιρετική δημοτικότητα μιας τέτοιας κίνησης».

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Να σημειωθεί ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης Έλον Μασκ σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε ότι «αγοράζω την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σας ευχαριστώ».

To be clear, I support the left half of the Republican Party and the right half of the Democratic Party! — Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2022

Όπως ήταν αναμενόμενο η ανάρτηση του Έλον Μασκ προκάλεσε φρενίτιδα στη Βρετανία και μεταδόθηκε από τα περισσότερα μεγάλα μέσα ενημέρωσης χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για μια πραγματική απόφαση του Αμερικανου δισεκατομμυριούχου ή για ένα ακόμα από τα πολλά χιουμοριστικά μηνύματα που κατά καιρούς έχει στείλει μέσω Twitter.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η ανάρτηση περί αγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ακολούθησε μια ανάρτηση στην οποία ο Mr Tesla έγραψε: Για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, υποστηρίζω το αριστερό μισό των Ρεπουμπλικανών και το δεξί μισό των Δημοκρατικών

Η ανάρτηση για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ακολούθησε την έκκληση που απηύθυναν αρκετοί φίλαθλοι των «κόκκινων διαβόλων» ειδικά μετά τις πρώτες εμφανίσεις της ομάδας στη φετινή Premier League.

Υπενθυμίζεται, ακόμα, ότι για τον Μασκ εκκρεμεί η αγορά του Twitter για το οποίο τον Απρίλιο υπέβαλε προσφορά ύψους 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έγινε δεκτή αλλά ακόμα η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Όπως ήταν φυσικό η ανάρτηση του Έλον Μάσκ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκάλεσε χιλιάδες σχόλια και χιλιάδες retweets. «Το εννοείς;» ρωτούσαν με αγωνία οι περισσότεροι με άλλους να προσθέτουν ότι «δεν έχεις ιδέα τι ελπίδα σκόρπισες σε εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Αγόρασε μας».

Η Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ ανήκει στην οικογένεια Γκλέιζερ από τις ΗΠΑ οι οποίοι την αγόρασαν για 955,51 εκατομμύρια δολάρια με τους οπαδούς της ομάδας, όμως, να έχουν αρκετά παράπονα από την πορεία της τα τελευταία χρόνια.