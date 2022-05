Έλον Μασκ: Το Twitter θα συμμορφωθεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες μετά την εξαγορά

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι το Twitter θα συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιεχόμενο, εάν ολοκληρωθεί η προτεινόμενη εξαγορά του, παρά τα σχέδιά του να χαλαρώσει τους περιορισμούς στο δίκτυο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, o Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ συναντήθηκε με τον δισεκατομμυριούχο CEO της Tesla τη Δευτέρα. Μετά το πέρας της συνάντησης ο Ευρωπαίος επίτροπος δήλωσε ότι αυτός και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla συμφώνησαν σε όλα.

«Για να σας πω την αλήθεια, σίγουρα δεν υπήρξε καμία διαφωνία», είπε ο Μπρετόν σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Ο Μασκ, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται ως «απολυταρχικός» όσον αφορά την ελευθερία του λόγου, έχει επικρίνει τις πολιτικές ελέγχου περιεχομένου του Twitter. Έχει συμφωνήσει να αγοράσει το δίκτυο για 44 δισ. δολάρια, λέγοντας ότι θα επικεντρωθεί στις αξίες της «ελευθερίας του λόγου». Ο Μπρετόν προειδοποίησε προηγουμένως ότι το Twitter, ακόμη και μετά από αλλαγή ιδιοκτησίας, θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους νέους κανόνες ψηφιακού περιεχομένου της Ένωσης.

Today @elonmusk and I wanted to share a quick message with you on platform regulation 🇪🇺#DSA pic.twitter.com/nvP5FEXECY

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 9, 2022