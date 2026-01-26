ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στο εισόδημα των νοικοκυριών το γ’ τρίμηνο 2025

Οπως  ανακοινώθηκε η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 5%, από 43,7 δισ. ευρώ σε 45,9 δισ. ευρώ.

ΕΛΣΤΑΤ
26 Ιαν. 2026 12:49
Pelop News

Ένα ακόμα αισιόδοξο αποτέλεσμα στέλνουν τα στοιχεία του ΕΛΣΤΑΤ η οποία έδειξε αύξηση 1,9%  στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το γ’ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 43,69 δισ. ευρώ σε 44,54 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 5%, από 43,7 δισ. ευρώ σε 45,9 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσοστό αποταμίευσης που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -3,1% το γ’ τρίμηνο του 2025,σε σύγκριση με -0,1% το γ’ τρίμηνο του 2024 .

Σύμφωνα επίσης με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων από την ΕΛΣΤΑΤ:

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών), ανήλθαν στο ποσό των 5,36 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 23,6% σε σύγκριση με 21,8% το γ’ τρίμηνο του 2024.

Το γ’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 4,24 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3,30 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το γ’ τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 0,56 δισ. ευρώ.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 3,90 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2024 που η καθαρή χορήγηση δανείων ήταν 2,87 δισ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, το γ’ τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,98 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,80 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 3,25 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2025. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 η καθαρή χορήγηση δανείων ανέρχονταν σε 1,50 δισ. ευρώ.

