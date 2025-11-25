ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024.

ΕΛΣΤΑΤ
25 Νοέ. 2025 15:40
Pelop News

Περαιτέρω ανατιμήσεις της τάξης του 2% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Οκτώβριο εφέτος, καθώς για έναν ακόμη μήνα οι τιμές μειώθηκαν μόνο σε ηλεκτρική ενέργεια και σίδηρο οπλισμού.

Ειδικότερα, ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε: Θερμαντικά σώματα (6%), Πλαστικούς σωλήνες (5,4%), Αγωγούς χάλκινους (4,7%), Κουφώματα αλουμινίου (4%), Έτοιμο σκυρόδεμα (3,5%), Τούβλα (3%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (2,9%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,8%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,7%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (2,6%), Τσιμέντο (2,4%), Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (2,4%) και Μαρμαρόπλακες (2,2%). Στον αντίποδα, οι τιμές κινήθηκαν καθοδικά σε: Ηλεκτρική ενέργεια (3,3%) και Σίδηρο οπλισμού (1,8%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, έναντι αύξησης 5,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:56 Τρίτη σερί νίκη ο Αίολος Αγυιάς – Δηλώσεις Σκέντζου
16:51 O ΔΕΗ Tour of Hellas αποτελεί μέλος της AIOCC
16:42 Επιστολή Πελετίδη στον Κυρανάκη, τι ζητά για το τρένο
16:34 Στάρμερ: «Οι φιλοδοξίες του Πούτιν δεν σταματούν στην Ουκρανία»
16:24 Τένις: Διακρίσεις για τις ομάδες Ανδρών-Γυναικών του ΑΟΑ Πατρών
16:15 Ιταλία: Σοκ από τον ομαδικό βιασμό 18χρονης, τρεις συλλήψεις
16:08 Αδαμόπουλος στον peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας να μπει στα play-offs»
16:00 Κίνδυνος παύσης του Οδοντωτού και μέτωπο αντιδράσεων από φορείς
15:54 Δείτε πότε έρχεται ο 4ος κύκλος του «Maestro»
15:46 Eurostat: «Αύξηση 22.3% στο εισόδημα των Ελλήνων μέσα σε 6 χρόνια»
15:40 ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά
15:35 Η Ευρωλίγκα αλλάζει στα πάντα!
15:32 Οι διαιτητές για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη
15:26 Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έγινε μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Διοργανωτών Ποδηλατικών Αγώνων (AIOCC)
15:24 «Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ», λέει Αμερικάνος Αξιωματούχος
15:17 Mάλτα: Το νησί των Ιπποτών, τι να δείτε
15:10 Νέες διακρίσεις για του αθλητές του ΙΟ Πατρών
15:03 Τραυματισμός οδηγού μετά από σύγκρουση δύο φορτηγών στη ΒΙΠΕ Πατρών – Τι αναφέρει το Εργατικό Κέντρο
14:55 Παρίσι: Νέα σύλληψη για την κλοπή στο Λούβρο
14:47 Νέα εισαγωγή της Μπριζίτ Μπαρντό στο νοσοκομείο: Επιμένει η «σοβαρή ασθένεια» που αντιμετωπίζει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ