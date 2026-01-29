ΕΛΣΤΑΤ: Νέα πτώση της ανεργίας, δείτε πόσο υποχώρησε

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 354.904 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 87.842 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (-19,8%)

ΕΛΣΤΑΤ
29 Ιαν. 2026 12:35
Pelop News

Σε όλο και σε χαμηλότερα επίπεδα συνέχισε να κινείται το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Δεκέμβριο.

Ειδικότερα τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν δείχνουν τα εξής:

– Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2025 ανήλθε σε 7,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,4% τον Δεκέμβριο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,1% τον Νοέμβριο του 2025.

– Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.376.977 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 102.883 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (2,4%) και μείωση κατά 19.389 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 (-0,4%).

– Οι άνεργοι ανήλθαν σε 354.904 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 87.842 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (-19,8%) και μείωση κατά 31.165 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 (-8,1%).

– Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή “άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού”, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.005.230, σημειώνοντας μείωση κατά 42.763 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 (-1,4%) και αύξηση κατά 48.284 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 (1,6%).

