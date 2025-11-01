ΕΛΤΑ: Ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών – Σήμερα οι ανακοινώσεις για τον εκσυγχρονισμό τους

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τονίζοντας πως η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός τους είναι απαραίτητοι για τη βιωσιμότητά τους. Σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της διοίκησης των ΕΛ

ΕΛΤΑ: Ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών – Σήμερα οι ανακοινώσεις για τον εκσυγχρονισμό τους
01 Νοέ. 2025 15:13
Pelop News

Για ελλιπή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση της εταιρείας θα προχωρήσει εντός της ημέρας σε ανακοινώσεις για το πλάνο εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Κυβερνητικά στελέχη ανέφεραν ότι σε πρόσφατες συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ανεπαρκής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, κάτι που έχει δημιουργήσει σύγχυση και ανησυχία, κυρίως στην περιφέρεια. Όπως τονίζουν, το σχέδιο αναδιάρθρωσης στοχεύει στη διατήρηση της παρουσίας των Ταχυδρομείων σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, και προβλέπει περισσότερους διανομείς, ψηφιακές υπηρεσίες και κατ’ οίκον εξυπηρέτηση, ιδίως για συνταξιούχους και κατοίκους μικρών κοινοτήτων.

ΕΛΤΑ: Την Τρίτη στη Βουλή το σχέδιο για το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Το νέο μοντέλο «κατ’ οίκον» και τι αλλάζει για πολίτες και εργαζόμενους

«Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρείας παρά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει. Ταυτόχρονα, τονίζουν ότι ο εκσυγχρονισμός των Ταχυδρομείων προϋποθέτει συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αποτελούν την ισχυρότερη πελατειακή τους βάση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση των ΕΛΤΑ αναμένεται σήμερα να παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιο εκσυγχρονισμού, το οποίο θα καθορίσει τα επόμενα βήματα για την προσαρμογή του οργανισμού στη νέα ψηφιακή εποχή και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:48 Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – «Νόμιζα ότι θα τραβήξει όπλο» είπε στην απολογία του
15:36 Βάσω Λασκαράκη: «Μαζευτήκαμε σπίτι με πίτσες και σουβλάκια για την πρεμιέρα του “Σόι σου”»
15:29 Μπλακ άουτ στο κέντρο της Πάτρας: Άδειασαν οι καφετέριες της Ρήγα Φεραίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:24 Στο λιμάνι του Πειραιά «δέσαν» οι μηχανότρατες: Διαμαρτυρία των αλιέων για τα θαλάσσια πάρκα
15:13 ΕΛΤΑ: Ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών – Σήμερα οι ανακοινώσεις για τον εκσυγχρονισμό τους
15:12 Δ. Τσιόδρας από το «Agrown 2025»: «Οι πυλώνες της ΚΑΠ και προκλήσεις για παρόν και μέλλον»
15:00 Ιορδανία και Γερμανία: Η διεθνής δύναμη στη Γάζα πρέπει να έχει εντολή από τον ΟΗΕ
14:48 Μαρινάκης: «Κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ΕΛΤΑ – Καμία απώλεια θέσεων για μόνιμους υπαλλήλους»
14:40 Βορίζια Ηρακλείου: Βροχή από 2.000 σφαίρες, τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες – Φούντωσε βεντέτα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Σαλαμίνα: «Ήταν ανήμπορη να παλέψει – Τη σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο» λέει η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε
14:24 Η Χορολογική Εταιρεία Πατρών γιορτάζει 30 χρόνια δημιουργίας με το 25ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Μελών
14:12 ΕΔΕ για την επίθεση των ΜΑΤ στα Εξάρχεια: Καταγγελίες για απρόκλητη βία σε θαμώνες ΒΙΝΤΕΟ
14:06 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρόγραμμά της και οι πρώτες εμφανίσεις στην Ελλάδα
14:00 Αργυρώ Ζέρβα στο «Agrown 2025»: «Συντονισμένη στρατηγική και νέες υποδομές για έναν σύγχρονο αγροτικό τομέα»
13:48 Αντώνης Σαμαράς: «Η απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί»
13:36 Η Χάιντι Κλουμ ως επιβλητική Μέδουσα: Η «βασίλισσα του Halloween» εμπνεύστηκε από την ελληνική μυθολογία
13:30 Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή – Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ
13:24 Θ. Κοντογεώργης: «Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, θεσμική κανονικότητα και κυβερνητική υπευθυνότητα»
13:12 Ακριβότερο ρεύμα φέρνει ο Νοέμβριος: Πώς διαμορφώνονται τα νέα «πράσινα» τιμολόγια
13:00 Μικροποσότητες κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί σε Πάτρα και Αμαλιάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ