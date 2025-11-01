ΕΛΤΑ: Ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών – Σήμερα οι ανακοινώσεις για τον εκσυγχρονισμό τους

Για ελλιπή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση της εταιρείας θα προχωρήσει εντός της ημέρας σε ανακοινώσεις για το πλάνο εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Κυβερνητικά στελέχη ανέφεραν ότι σε πρόσφατες συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ανεπαρκής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, κάτι που έχει δημιουργήσει σύγχυση και ανησυχία, κυρίως στην περιφέρεια. Όπως τονίζουν, το σχέδιο αναδιάρθρωσης στοχεύει στη διατήρηση της παρουσίας των Ταχυδρομείων σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, και προβλέπει περισσότερους διανομείς, ψηφιακές υπηρεσίες και κατ’ οίκον εξυπηρέτηση, ιδίως για συνταξιούχους και κατοίκους μικρών κοινοτήτων.

ΕΛΤΑ: Την Τρίτη στη Βουλή το σχέδιο για το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Το νέο μοντέλο «κατ’ οίκον» και τι αλλάζει για πολίτες και εργαζόμενους

«Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρείας παρά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει. Ταυτόχρονα, τονίζουν ότι ο εκσυγχρονισμός των Ταχυδρομείων προϋποθέτει συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αποτελούν την ισχυρότερη πελατειακή τους βάση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση των ΕΛΤΑ αναμένεται σήμερα να παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιο εκσυγχρονισμού, το οποίο θα καθορίσει τα επόμενα βήματα για την προσαρμογή του οργανισμού στη νέα ψηφιακή εποχή και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



