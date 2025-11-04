ΕΛΤΑ: Ο Μάριος Τέμπος αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα του παραιτηθέντα Γρηγόρη Σκλήκα

Η διοίκηση του Υπερταμείου θα εκκινήσει τις διαδικασίες αναζήτησης νέου Διευθύνοντος Συμβούλου

04 Νοέ. 2025 19:50
Pelop News

Ο Μάριος Τέμπος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου μετά την παραίτηση του Γρηγορίου Σκλήκα. Η αλλαγή φρουράς στη διοίκηση του Οργανισμού έγινε γνωστή με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπερταμείο αργά το απόγευμα της Τρίτης (04.11.2025).

Στην ανακοίνωσή του το Υπερταμείο/Growthfund ενημερώνει ότι κοινοποιήθηκε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας
ΕΛΤΑ ΑΕ κ. Γρηγόριου Σκλήκα, με την οποία θέτει στη διάθεση της εταιρίας την παραίτησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου συνεδρίασε και έκανε αποδεκτή την παραίτηση του
κ. Σκλήκα. Τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει προσωρινά ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Μάριος Τέμπος.

Η διοίκηση του Υπερταμείου θα εκκινήσει τις διαδικασίες αναζήτησης νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο κ. Σκλήκας ανέλαβε τα καθήκοντά του στα ΕΛΤΑ τον Ιανουάριο του 2023. Το Υπερταμείο τον
ευχαριστεί για τη συνεργασία και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής
του πορείας.
