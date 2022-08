Έλτον Τζον για Σπίαρς: «Όλοι θέλουν να είναι ευτυχισμένοι... ειδικότερα μετά από μία τόσο τραυματική περίοδο»

Στο επίκεντρο της προσοχής είναι η μεγάλη μουσική επιστροφή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Η αγαπημένη ποπ σταρ κυκλοφόρησε ένα νέο single με τον τίτλο «Hold me closer», σε συνεργασία με τον Έλτον Τζον.

Η διασκευή κυκλοφόρησε από την Universal Music, πριν λίγες ώρες. «Αυτή ήταν ιδέα του Έλτον και η Μπρίτνεϊ είναι μεγάλη θαυμάστριά του», είχε δηλώσει πηγή από το περιβάλλον του μουσικού στην Page Six.

‘Britney was broken. I’ve been broken and it’s horrible’: Elton John on helping Britney Spears sing again https://t.co/9CElviP3qk

— Guardian culture (@guardianculture) August 25, 2022