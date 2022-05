Ελβετία: Μεγάλη φωτιά σε βιομηχανικό κτίριο έξω από τη Ζυρίχη

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανικό κτίριο στο Σπράιτενμπαχ, έξω από τη Ζυρίχη, μετέδωσε σήμερα η ελβετική ραδιοφωνία και τηλεόραση SRF.

Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται στο σημείο με μεγάλη δύναμη, μετέδωσε το SRF, προσθέτοντας ότι πυκνός μαύρος καπνός είναι ορατός από μίλια μακριά.

Grossbrand in #Spreitenbach: Eine Industriehalle mit eingelagertem Bitumen ist in Brand geraten. Auch abgestellte Lastwagen fingen an zu brennen. Teile wurden vom Wind Richtung A1 getragen und steckten dort das Autobahn-Bord in Brand. Löscharbeiten dauern an. pic.twitter.com/nRXZPkLmA1

— SRF Regionaljournal (@srfaarau) May 29, 2022