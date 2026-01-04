Ελβετία: Νεκρή η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, ταυτοποιήθηκαν δυο αδελφές ελληνικής καταγωγής ΦΩΤΟ

Aυτό που απεύχονται όλοι για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείτο μετά τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, ξημερώμα Πρωτοχρονιάς 1/01/2026, επιβεβαιώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των ελβετικών Αρχών προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βέρνη και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Γενεύη, η Αλίκη Καλλέργη, πολίτης Ελλάδας και Ελβετίας, συγκαταλέγεται στα θύματα της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η ανάρτηση του πατέρα και του αδελφού της Αλίκης

Ο Αντώνης Καλλέργης ανάρτησε μια μαύρη εικόνα με το σχέδιο ενός μικρού αγγέλου και με το όνομα Alice.

Ο Ρομέν Καλλέργης, αδελφός της Αλίκης, έκανε ανάρτηση ενός βίντεο από τα παιδικά χρόνια των τριών αδελφιών της οικογένειας. Η ανάρτηση έγινε στο Instagram.

Ανάμεσά στα ταυτοποιημένα θύμα και δύο αδελφές με ελληνικές ρίζες

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται οι Αλίσια Γκονσέτ (14 ετών) και Νταϊάνα Γκονσέτ (15 ετών), Ελβετίδες με ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας και του παππού τους, γνωστού Έλληνα επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Λωζάνη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



