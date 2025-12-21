Ελβετία: Σκέψεις για απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16

Η Ελβετία καλείται να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Ελίζαμπεθ Μπάουμ-Σνάιντερ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το σενάριο μιας απαγόρευσης πρόσβασης στις πλατφόρμες για τις μικρότερες ηλικίες.

Η τοποθέτησή της έρχεται στον απόηχο της απόφασης της Αυστραλίας να απαγορεύσει τη χρήση social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών, εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις διεθνώς – με γονείς και οργανώσεις να επικροτούν, αλλά τεχνολογικούς κολοσσούς και υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου να εκφράζουν αντιρρήσεις.

Σε συνέντευξή της στη SonntagsBlick, η Μπάουμ-Σνάιντερ σημείωσε πως ο δημόσιος διάλογος που εξελίσσεται στην Αυστραλία και στην ΕΕ είναι σημαντικός και «θα πρέπει να διεξαχθεί και στην Ελβετία», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι ανοικτή σε μια απαγόρευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τα παιδιά μας».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι αρχές θα πρέπει να σταθμίσουν τι ακριβώς θα περιοριστεί, με επιλογές όπως:

-περιορισμός/απαγόρευση χρήσης social media από παιδιά,

-αυστηρότερος έλεγχος «επικίνδυνου» περιεχομένου,

-παρεμβάσεις στους αλγόριθμους που «εκμεταλλεύονται τις ευαισθησίες των νέων».

Η υπουργός προανήγγειλε ότι λεπτομερείς συζητήσεις θα ξεκινήσουν από το νέο έτος, με βάση σχετική έκθεση, ενώ υπογράμμισε πως ευθύνη έχουν και οι ίδιες οι πλατφόρμες: «πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για όσα τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι “καταναλώνουν”».

