Ελβετία: Τέσσερις νεκροί και έξι αγνοούμενοι από πλημμύρες ΒΙΝΤΕΟ

H σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Ελβετία το σαββατοκύριακο άφησε πίσω της τραγικές συνέπειες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 4 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στη νοτιοανατολική Ελβετία, φέρνοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 4 και των αγνοουμένων στους 6 σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού του Τιτσίνο -όπου η κοιλάδα του Μάτζια επλήγη σοβαρά το Σάββατο από καταρρακτώδεις βροχές-, οι τέσσερις νέοι αγνοούμενοι είναι δύο γυναίκες και δύο άνδρες.

Massive floods due to overflowing Rhône river in Sierre of Valais, Switzerland 🇨🇭 (30.06.2024)

TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji4D9S pic.twitter.com/sOjtSYR750

— Disaster News (@Top_Disaster) June 30, 2024