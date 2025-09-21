Εμ. Καραλής: Ετσι θα ξεπεράσω τον Μπούμπκα!

Ποιο στόχο έβαλε ο «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής Εμμανουήλ Καραλής, που γύρισε στην Αθήνα

21 Σεπ. 2025 14:07
Επέστρεψε το πρωί της Κυριακής στην Αθήνα ο «ασημένιος» παγκόσμιος πρωταθλητής Εμμανουήλ Καραλής, όπου τον υποδέχθηκε ο Α΄αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Κώστας Κεντέρης, συγγενείς και φίλοι.

«Είμαι χαρούμενος, είμαι κουρασμένος γυρίζω από ένα μεγάλο ταξίδι από το Τόκιο, ήταν μία μεγάλη σεζόν», είπε ο Καραλής στους δημοσιογράφους και συνέχισε:

«Τώρα θέλω να ξεκουραστώ, αξίζουμε ξεκούραση όλοι οι αθλητές, όλοι δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας. Ελπίζω την επόμενη χρονιά θα πάμε καλύτερα, πιο δυνατά, πιο ψηλά γιατί όλο αυτό άναψε μία φλόγα μέσα μου, θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον θα καταφέρω να πετύχω όλους τους στόχους που έχω θέσει».

Και πρόσθεσε για τους μελλοντικούς του στόχους: «Όλοι θέλουν να βγαίνουν πρώτοι, έχω να ένα συναγωνισμό με έναν φίλο μου, έναν αθλητή που είναι ο καλύτερος του κόσμου. Θα δουλεύω κάθε μέρα σκληρά με χαμηλά το κεφάλι να καταφέρω να ξεπερνάω τον εαυτό μου. Να εξελίσσομαι σαν αθλητής και σαν άνθρωπος, να βρίσκομαι στο βάθρο. Μπορώ να ξεπεράσω τα 6.15, αν το καταφέρω, θα έχω ξεπεράσει τον Σεργκέι Μπούμπκα. Δεν το είχα ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, κάποια στιγμή θα γίνει…»

Ο 25χρονος Έλληνας αθλητής πήρε τη δεύτερη θέση με 6.00μ. στον αγώνα που ο ο Αρμάντ Ντουπλάντις έσπασε για μια ακόμη φορά το παγκόσμιο ρεκόρ, περνώντας τα 6.30μ. Στην τρίτη θέση-χάλκινο μετάλλιο- ήταν ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ με 5.95μ.
