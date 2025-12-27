Έμαθε στα 47 του ότι είναι εγγονός του Χάινριχ Χίμλερ: «Η ζωή μου ήταν ένα ψέμα»

Μια απλή διαδικτυακή αναζήτηση, χωρίς προσδοκίες ή υποψίες, αποκάλυψε στον 47χρονο Χένρικ Λένκεϊτ μια αλήθεια που, όπως λέει, του άλλαξε για πάντα τη ζωή. Παρακολουθώντας ένα ντοκιμαντέρ για τους Ναζί και αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες, βρέθηκε μπροστά σε μια φωτογραφία που αναγνώρισε αμέσως: τη μητρική του γιαγιά, Hedwig Potthast. Η λεζάντα από κάτω ήταν εκείνη που τον πάγωσε: «ερωμένη του Himmler».

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια προσωπική έρευνα που ο ίδιος δεν ήξερε καν ότι χρειαζόταν να κάνει. Τα στοιχεία, οι αναφορές και τα έγγραφα τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο επικεφαλής των SS και κεντρικός αρχιτέκτονας της ναζιστικής γενοκτονίας ήταν ο βιολογικός πατέρας της μητέρας του – και άρα, ο παππούς του.

Μιλώντας στο Sky News, ο Λένκεϊτ δεν επιχειρεί καμία εξωραϊστική προσέγγιση. «Κακό τέρας. Δολοφόνος. Ναζί», λέει κοφτά. Όταν ερωτάται πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί μια τέτοια συγγένεια, η απάντησή του είναι απολύτως απογυμνωμένη: «Δεν το διαχειρίζεσαι».

Η αποκάλυψη έφερε μαζί της αλυσιδωτά ερωτήματα για την ταυτότητά του και τη σιωπή της οικογένειας. «Ποιος είμαι; Γιατί δεν μου το είπαν για 47 χρόνια;», αναρωτιέται, περιγράφοντας την αίσθηση ότι ολόκληρη η ζωή του βασίστηκε σε ένα ψέμα. Δεν κατηγορεί ευθέως τους γονείς του, εκτιμά όμως ότι ίσως θέλησαν να τον προστατεύσουν από ένα βάρος που δύσκολα κουβαλιέται.

Ξεφυλλίζοντας οικογενειακά άλμπουμ, δείχνει φωτογραφίες της Hedwig από τη δεκαετία του ’30. Τη θυμάται ως μια στοργική φιγούρα, τη «Mutti», όπως την αποκαλούσε. «Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα μπορούσε να είναι η ερωμένη ενός μαζικού δολοφόνου», λέει. «Το να το συνειδητοποιείς, είναι σοκ».

Ωστόσο, ο ίδιος δεν πιστεύει ότι η γιαγιά του ήταν αφελής ή ανυποψίαστη. Αντίθετα, αναφέρει ότι από την έρευνά του προκύπτει πως ήταν ιδεολογικά ταυτισμένη με τον ναζισμό. «Ήξερε. Νομίζω ότι ήξερε τα πάντα», λέει, απορρίπτοντας κάθε αφήγημα άγνοιας. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί ότι εκείνη ενθάρρυνε τον Himmler να επιταχύνει τις φρικαλεότητες.

Οι επιστολές ανάμεσά τους, γεμάτες τρυφερότητα και προσωπικές προσφωνήσεις, συνθέτουν μια ανατριχιαστική αντίφαση: την ανθρώπινη οικειότητα δίπλα στη βιομηχανία θανάτου. Παρότι παντρεμένος, ο Himmler αναγνώρισε το παιδί της Hedwig, θεωρώντας –σύμφωνα με μαρτυρίες– ότι «διέδιδε την κυρίαρχη φυλή». Το όνομά του στο πιστοποιητικό γέννησης αποτελεί, για τον Λένκεϊτ, αδιάψευστη επιβεβαίωση.

Σήμερα, περιγράφει τον παππού του με λέξεις όπως «μαζικός δολοφόνος», «διάβολος», «δαίμονας». Κι όμως, στο τέλος της λίστας, υπάρχει και μια λέξη που δεν μπορεί να αφαιρεθεί. «Ναι», λέει χαμηλόφωνα. «Ήταν ο παππούς μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό».

Αυτό που μπορεί να κάνει, όπως τονίζει, είναι να πάρει σαφή απόσταση από το σκοτάδι του ονόματος και να ζητήσει συγχώρεση – έστω συμβολικά – από τα θύματα. Όχι για να εξιλεωθεί, αλλά για να δηλώσει ξεκάθαρα ότι η κληρονομιά του αίματος δεν είναι και κληρονομιά επιλογών.

