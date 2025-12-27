Έμαθε στα 47 του ότι είναι εγγονός του Χάινριχ Χίμλερ: «Η ζωή μου ήταν ένα ψέμα»

Μια τυχαία αναζήτηση στο διαδίκτυο ήταν αρκετή για να ανατρέψει ολόκληρη τη ζωή του. Ο Χένρικ Λένκεϊτ ανακάλυψε ότι ο άνθρωπος που θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην Ιστορία ήταν ο βιολογικός του παππούς – και τίποτα δεν ήταν πια ίδιο.

Έμαθε στα 47 του ότι είναι εγγονός του Χάινριχ Χίμλερ: «Η ζωή μου ήταν ένα ψέμα»
27 Δεκ. 2025 10:24
Pelop News

Μια απλή διαδικτυακή αναζήτηση, χωρίς προσδοκίες ή υποψίες, αποκάλυψε στον 47χρονο Χένρικ Λένκεϊτ μια αλήθεια που, όπως λέει, του άλλαξε για πάντα τη ζωή. Παρακολουθώντας ένα ντοκιμαντέρ για τους Ναζί και αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες, βρέθηκε μπροστά σε μια φωτογραφία που αναγνώρισε αμέσως: τη μητρική του γιαγιά, Hedwig Potthast. Η λεζάντα από κάτω ήταν εκείνη που τον πάγωσε: «ερωμένη του Himmler».

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια προσωπική έρευνα που ο ίδιος δεν ήξερε καν ότι χρειαζόταν να κάνει. Τα στοιχεία, οι αναφορές και τα έγγραφα τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο επικεφαλής των SS και κεντρικός αρχιτέκτονας της ναζιστικής γενοκτονίας ήταν ο βιολογικός πατέρας της μητέρας του – και άρα, ο παππούς του.

Μιλώντας στο Sky News, ο Λένκεϊτ δεν επιχειρεί καμία εξωραϊστική προσέγγιση. «Κακό τέρας. Δολοφόνος. Ναζί», λέει κοφτά. Όταν ερωτάται πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί μια τέτοια συγγένεια, η απάντησή του είναι απολύτως απογυμνωμένη: «Δεν το διαχειρίζεσαι».

Η αποκάλυψη έφερε μαζί της αλυσιδωτά ερωτήματα για την ταυτότητά του και τη σιωπή της οικογένειας. «Ποιος είμαι; Γιατί δεν μου το είπαν για 47 χρόνια;», αναρωτιέται, περιγράφοντας την αίσθηση ότι ολόκληρη η ζωή του βασίστηκε σε ένα ψέμα. Δεν κατηγορεί ευθέως τους γονείς του, εκτιμά όμως ότι ίσως θέλησαν να τον προστατεύσουν από ένα βάρος που δύσκολα κουβαλιέται.

Ξεφυλλίζοντας οικογενειακά άλμπουμ, δείχνει φωτογραφίες της Hedwig από τη δεκαετία του ’30. Τη θυμάται ως μια στοργική φιγούρα, τη «Mutti», όπως την αποκαλούσε. «Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα μπορούσε να είναι η ερωμένη ενός μαζικού δολοφόνου», λέει. «Το να το συνειδητοποιείς, είναι σοκ».

Ωστόσο, ο ίδιος δεν πιστεύει ότι η γιαγιά του ήταν αφελής ή ανυποψίαστη. Αντίθετα, αναφέρει ότι από την έρευνά του προκύπτει πως ήταν ιδεολογικά ταυτισμένη με τον ναζισμό. «Ήξερε. Νομίζω ότι ήξερε τα πάντα», λέει, απορρίπτοντας κάθε αφήγημα άγνοιας. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί ότι εκείνη ενθάρρυνε τον Himmler να επιταχύνει τις φρικαλεότητες.

Οι επιστολές ανάμεσά τους, γεμάτες τρυφερότητα και προσωπικές προσφωνήσεις, συνθέτουν μια ανατριχιαστική αντίφαση: την ανθρώπινη οικειότητα δίπλα στη βιομηχανία θανάτου. Παρότι παντρεμένος, ο Himmler αναγνώρισε το παιδί της Hedwig, θεωρώντας –σύμφωνα με μαρτυρίες– ότι «διέδιδε την κυρίαρχη φυλή». Το όνομά του στο πιστοποιητικό γέννησης αποτελεί, για τον Λένκεϊτ, αδιάψευστη επιβεβαίωση.

Σήμερα, περιγράφει τον παππού του με λέξεις όπως «μαζικός δολοφόνος», «διάβολος», «δαίμονας». Κι όμως, στο τέλος της λίστας, υπάρχει και μια λέξη που δεν μπορεί να αφαιρεθεί. «Ναι», λέει χαμηλόφωνα. «Ήταν ο παππούς μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό».

Αυτό που μπορεί να κάνει, όπως τονίζει, είναι να πάρει σαφή απόσταση από το σκοτάδι του ονόματος και να ζητήσει συγχώρεση – έστω συμβολικά – από τα θύματα. Όχι για να εξιλεωθεί, αλλά για να δηλώσει ξεκάθαρα ότι η κληρονομιά του αίματος δεν είναι και κληρονομιά επιλογών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Πάτρα: Δράση αλληλεγγύης από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας για την «Κιβωτό της Αγάπης»
13:00 Τσουβέλας για τον «influencer Χριστό»: «Αντί για Cayenne είχε ένα γαϊδουράκι – δίδαξε μόνο αγάπη»
12:48 Πήγε να τραβήξει όπλο στον έλεγχο: Σύλληψη 36χρονου με πιστόλι «γεμάτο» στο κέντρο της Αθήνας
12:36 Επιστροφή στα μπλόκα: Αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία – Κλιμάκωση κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά
12:24 Ροδόπη: Το 7χρονο παιδί είχε κινητικά προβλήματα – Από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα ο θάνατός του
12:20 H Παναχαϊκή πρώτα θέλει έμπειρους και μετά ταλέντα
12:12 Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει» – Το μήνυμα για όσους νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Ένταση στον αέρα του Action 24: Αποχώρησε ο Χρήστος Γιαννούλης μετά από καβγά με τη Σοφία Βούλτεψη ΒΙΝΤΕΟ
11:51 Αγρίνιο: Πήγαν με ταξί, τον έβγαλαν έξω και τον ξυλοκόπησαν – 17χρονος στο νοσοκομείο
11:49 Eυρωλίγκα: Η πράσινη απάντηση και η ερυθρόλευκη αναζήτηση!
11:48 Ελεγχόμενη φωτιά για την πρόληψη πυρκαγιών: Πώς η Ελλάδα θεσμοθετεί για πρώτη φορά την προδιαγεγραμμένη καύση
11:36 «Ξύπνησα μέσα στους πόνους»: Ο 22χρονος Άγγελος ζητά να βρεθεί ο οδηγός που τον εγκατέλειψε στο Πικέρμι ΒΙΝΤΕΟ
11:26 Βαρδούσια: Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες που βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από το χιόνι – Και δεύτερος “δεσμός” με την Πάτρα
11:24 Λάρισα: Νεκρός 53χρονος στην πυλωτή πολυκατοικίας, τι δείχνουν τα στοιχεία
11:12 Ρωσικοί πύραυλοι στο Κίεβο πριν τη συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Ντόναλντ Τραμπ: Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο
11:00 Άγιος Δημήτριος: Σκύλος γλιτώνει στο παρά πέντε όταν καταρρέει αυλή από τη νεροποντή ΒΙΝΤΕΟ
10:55 Ετοιμες για πρόκριση οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
10:48 Λένα Δροσάκη για τον γιο της: «Η σχέση μας χτίζεται μέρα με τη μέρα» – Τα Χριστούγεννα που άλλαξαν τη ζωή της
10:36 Οι αεροπορικές βάσεις Αράξου και Ανδραβίδας θωρακίζουν την εθνική ασφαλεια: Ανατολική Μεσόγειος μέσω… Δυτικής Ελλάδας
10:29 Καταδίωξη στην Εθνική Αντιρρίου–Ιωαννίνων: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο, έτρεχε με επικίνδυνους ελιγμούς και συνελήφθη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ