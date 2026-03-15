Εμφύλιος στον Δήμο Αιγιάλειας: Ο Δημ. Φιλιππάτος σήκωσε το γάντι και το επέστρεψε

Τη δική του απάντηση έδωσε ο ανεξάρτητος πλέον δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αιγιάλειας Δημήτρης Φιλιππάτος, στρέφοντας τα βέλη του κατά της δημοτικής αρχής: «Ο καθρέφτης της τοπικής αυτοδιοίκησης δείχνει τη γύμνια της δημοτικής αρχής, η οποία έχει μετατρέψει το θεσμικό της ρόλο σε εργοτάξιο παραγωγής δελτίων τύπου, επιλέγοντας να απαντά σε ζητήματα διαφάνειας με λόγια αντί για στοιχεία.

Με λύπη μου διαπιστώνω ότι η δημοτική αρχή επιχειρεί να αντιστρέψει την πραγματικότητα, χαρακτηρίζοντας τα ζητήματα που έθεσα ως «ξεδιάντροπα ψεύδη» και «συκοφαντίες», ενώ η ουσία παραμένει αδιευκρίνιστη για τους πολίτες.

Η δημόσια τοποθέτησή μου στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν συνειδητή, θεσμικά ορθή και υπεύθυνη. Ως αιρετός και πρώην Αντιδήμαρχος, αισθάνομαι υποχρέωση να θέτω ζητήματα που απαιτούν διευκρινίσεις, ανεξάρτητα από το χρόνο. Την αλήθεια δεν την υπερασπίζεσαι με δελτία τύπου αλλά με στοιχεία.

Το δημόσιο χρήμα αφήνει το αποτύπωμα του όποια διαδρομή και να ακολουθήσει. Η διαφάνεια δεν φοβάται τον έλεγχο. Αντιθέτως, τον επιδιώκει. Τα ζητήματα που έθεσα θα τεθούν ενώπιον των αρμόδιων θεσμικών αρχών, όπως επιβάλλει η νομιμότητα και η ευθύνη απέναντι στο δημόσιο συμφέρον.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ τον τόπο με καθαρό λόγο, θεσμική σοβαρότητα και σεβασμό στους πολίτες, διατηρώντας την προσωπική μου δέσμευση για συνέπεια και υπευθυνότητα σε κάθε δημόσια δράση. Η δημόσια στάση και ο λόγος κρίνονται καθημερινά από τους πολίτες· υπενθυμίζοντας ότι ουδείς είναι αναντικατάστατος.

Με τιμή στους δημότες που με στηρίζουν,

Δημήτρης Φιλιππάτος

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αιγιαλείας».

ΤΙ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΕΙ ΣΤΟΝ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η δημοτική Αρχή Ανδριόπουλου είχε εκδώσει στοις αρχές της εβδομάδας την εξής ανακοίνωση:

«Με έκπληξη και με αποτροπιασμό ακούσαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο τον απερχόμενο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, μέχρι πρόσφατα μέλος της Δημοτικής μας Ομάδας και νυν «ανεξάρτητο» δημοτικό σύμβουλο, κ. Δημήτριο Φιλιππάτο, να διατυπώνει ξεδιάντροπα ψεύδη, ανυπόστατες καταγγελίες και συκοφαντίες κατά της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας και κατ’ επέκταση και κατά της Δημοτικής Αρχής, όταν του τέθηκε το απλό ερώτημα «γιατί αποχώρησε από τη δημοτική ομάδα;».

Ο κ. Φιλιππάτος, μην μπορώντας να αιτιολογήσει την αιφνίδια και αδικαιολόγητη αποχώρησή του από τη δημοτική ομάδα, κατέφυγε σε τεχνάσματα και δη διέβαλε και συκοφάντησε ανθρώπους, που μέχρι πρόσφατα ήταν συνεργάτες του, μιλώντας για δήθεν «χαμένες επιταγές» και βαφτίζοντας την αδικαιολόγητη παραίτηση μέλους της επιτροπής παραλαβής του πορίσματος των ορκωτών λογιστών, ως αιφνίδια αντικατάσταση μέλους της εν λόγω επιτροπής.

Οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες μας ότι, μετά και τον ενδελεχή έλεγχο των ορκωτών λογιστών και σύμφωνα και με το σχετικό πόρισμά τους δεν υπήρξε ποτέ καμία «χαμένη επιταγή» και κανένα «χαμένο» χρηματικό ποσό από το Ταμείο του Δήμου μας και επίσης κανένα μέλος, καμίας επιτροπής ή ομάδας δεν διώχθηκε και δεν αντικαταστάθηκε, παρά τη θέλησή του.

Οι δημότες μας οφείλουν να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη Δημοκρατία και ότι ουδείς είναι αναντικατάστατος. Όποιοι αδυνατούν να υπηρετήσουν με υπευθυνότητα και αυταπάρνηση την θεσμική τους θέση και δηλώνουν παραίτηση, χωρίς καν να μπορούν να την αιτιολογήσουν, δεν ακυρώνουν τη δημοτική αρχή αλλά τους δημότες που τους τίμησαν με την ψήφο τους.

Καλούμε τον κ. Φιλιππάτο και οποιονδήποτε άλλον θεωρεί ότι έχει οποιοδήποτε στοιχείο για οποιαδήποτε οικονομική ή διοικητική παρατυπία, να απευθυνθεί άμεσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη, άλλως θα το πράξει η Δημοτική Αρχή, υπερασπιζόμενη το δημόσιο συμφέρον, τη νομιμότητα και τους υπαλλήλους του Δήμου από αδικαιολόγητες και συκοφαντικές επιθέσεις.»

