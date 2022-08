Εμβόλια Covid-19: Για παραβίαση πατέντας κατηγορεί η Moderna τις Pfizer/BionTech – Κατέθεσε μήνυση

Μήνυση κατά της Pfizer κατέθεσε η εταιρεία Moderna κατηγορώντας την για παραβίαση πατέντας σε ό,τι αφορά το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Moderna ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες Pfizer/BionTech αντέγραψαν την τεχνολογία mRNA που η εταιρεία είχε αναπτύξει χρόνια πριν από την πανδημία.

Η μήνυση η οποία περιέχει απαίτηση για αποζημίωση απροσδιόριστου ύψους, κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο της Μασαχουσέτης και στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ντύσελντορφ.

Η μετοχή της Pfizer, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων υποχώρησε κατά 1,4%, ενώ της BioNTech κατά 2% πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Moderna sues Pfizer and BioNTech, alleging infringement of patents central to Moderna’s innovative #mRNA technology platform.

Read more in our press release: https://t.co/ftoyJrhoPR

— Moderna (@moderna_tx) August 26, 2022