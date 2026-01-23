Εμβόλιο μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση στους ηλικιωμένους

Ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα φαίνεται ότι προσφέρει οφέλη που ξεπερνούν κατά πολύ την πρόληψη ενός επώδυνου ιικού εξανθήματος. Σύμφωνα με νέα έρευνα του USC Leonard Davis School of Gerontology, οι ηλικιωμένοι που έχουν εμβολιαστεί εμφανίζουν βραδύτερη βιολογική γήρανση σε σύγκριση με όσους δεν έχουν λάβει το εμβόλιο.

Η μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση δεδομένων περισσότερων από 3.800 ενηλίκων ηλικίας 70 ετών και άνω, οι οποίοι συμμετείχαν στη μακροχρόνια έρευνα U.S. Health and Retirement Study. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.

Ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση παραγόντων όπως η γενική κατάσταση υγείας και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, οι εμβολιασμένοι συμμετέχοντες παρουσίασαν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερους δείκτες βιολογικής γήρανσης.

Πέρα από την πρόληψη του έρπητα ζωστήρα

Ο έρπης ζωστήρας προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς σε μεγαλύτερη ηλικία και μπορεί να εμφανιστεί σε ενήλικες κάθε ηλικίας, με τον κίνδυνο να αυξάνεται σημαντικά μετά τα 50 έτη ή σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο εμβολιασμός μειώνει δραστικά τόσο την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου όσο και τον κίνδυνο μεθερπητικής νευραλγίας – ενός χρόνιου, έντονου νευρικού πόνου που μπορεί να επιμείνει για μήνες ή και χρόνια μετά την υποχώρηση του εξανθήματος.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι τα εμβόλια μπορεί να έχουν ευρύτερες επιδράσεις στην υγεία. Όπως εξηγεί ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Jung Ki Kim, αναπληρωτής καθηγητής γεροντολογίας, εμβόλια όπως εκείνα για τον έρπητα ζωστήρα και τη γρίπη έχουν συνδεθεί και με μειωμένο κίνδυνο άνοιας και άλλων νευροεκφυλιστικών παθήσεων.

Πώς μετρήθηκε η βιολογική γήρανση

Σε αντίθεση με τη χρονολογική ηλικία, η βιολογική γήρανση αποτυπώνει το πόσο καλά λειτουργούν τα συστήματα του οργανισμού. Δύο άτομα της ίδιας ηλικίας μπορεί να παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικό βιολογικό προφίλ.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν επτά βασικούς δείκτες, μεταξύ των οποίων η φλεγμονή, η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, η καρδιαγγειακή αιμοδυναμική, ο νευροεκφυλισμός, καθώς και η επιγενετική και μεταγραφική γήρανση. Οι μετρήσεις αυτές συνδυάστηκαν σε μία συνολική βαθμολογία βιολογικής γήρανσης.

Λιγότερη φλεγμονή, πιο υγιής γήρανση

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εμβολιασμένοι συμμετέχοντες είχαν χαμηλότερα επίπεδα χρόνιας φλεγμονής, βραδύτερη κυτταρική γήρανση και συνολικά καλύτερο βιολογικό προφίλ.

Η χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η γνωστική έκπτωση. Ο εμβολιασμός φαίνεται να συμβάλλει στη μείωση αυτού του φλεγμονώδους φορτίου, προλαμβάνοντας την επανενεργοποίηση του ιού.

«Βοηθώντας στη μείωση της υποκείμενης φλεγμονής, το εμβόλιο μπορεί να υποστηρίξει μια πιο υγιή διαδικασία γήρανσης», σημειώνει ο δρ. Kim.

Οφέλη που διαρκούν στον χρόνο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα οφέλη φαίνεται να έχουν διάρκεια. Οι συμμετέχοντες που είχαν εμβολιαστεί τέσσερα ή περισσότερα χρόνια πριν από τη λήψη των αιματολογικών δειγμάτων εξακολουθούσαν να εμφανίζουν βραδύτερη βιολογική γήρανση σε σύγκριση με τους μη εμβολιασμένους.

Όπως επισημαίνει η καθηγήτρια Eileen Crimmins, τα ευρήματα προστίθενται σε ένα αυξανόμενο σώμα επιστημονικών δεδομένων που δείχνουν ότι τα εμβόλια μπορεί να διαδραματίζουν ρόλο στην προώθηση της υγιούς γήρανσης, πέρα από την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων.

