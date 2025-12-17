Ενα ακόμα αυτοκίνητο στην Πάτρα «λαμπάδιασε»...ξαφνικά

Κινητοποίηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, στην Πάτρα.

Το αυτοκίνητο κατά πληρφορίες ιδιοκτησίας 30χρονου, που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννη Πράτσικα και Βυζαντίου, τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα τα ξημερώματα Τετάρτη 17/12/2025.

Το οχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, με το Ανακριτικο Τμήμα της Πυροσβεστικής να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό του εμπρησμού.

