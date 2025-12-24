Ενα ακόμα “παράσημο” για την Ντένια Κουρέτα

Ενα ακόμα "παράσημο" για την Ντένια Κουρέτα
24 Δεκ. 2025 12:34
Pelop News

Ένα ακόμα «παράσημο» στην σπουδαία καριέρα της έβαλε, η πολίστρια του Ολυμπιακού Ντενια Κουρετα η οποία ήταν μέλος της εθνικής ομάδας γυναικών που αναδείχτηκε κορυφαία εθνική ομάδα για το 2025.
Η πατρινή αθλήτρια που ξεκίνησε την καριέρα της από τη ΝΕΠ ήταν ανάμεσα σε αυτές που βρεθήκαν στο “Μέγαρο Μούσικης” για την εκδήλωση των βραβείων του ΠΣΑΤ και τιμήθηκε μαζί με τις συναθλητριες της για την διπλή διάκριση του 2025 του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Στο πλευρό της βρέθηκε ο πατέρας της, Μιχάλης Κουρέτας και η μητέρα της Άννα Δημητρόπουλου οι οποίοι καμάρωσαν την κόρη τους.

