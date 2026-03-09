Ενα χρόνο μετά την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη: Θεαματική επιτάχυνση στα Πρωτοδικεία

Των ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και ΠΡΟΚΟΠΗ ΚΟΓΚΟΥ

Σημαντική επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης καταγράφεται στα Πρωτοδικεία της Πελοποννήσου, ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη (ν.5108/2024). Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης, που παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικά η «Πελοπόννησος», ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης αποφάσεων μειώθηκε σχεδόν στο μισό μέσα σε ένα δικαστικό έτος, γεγονός που αποτυπώνει μια σαφή βελτίωση στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών της περιοχής.