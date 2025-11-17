«Ένα λουλούδι για τη μνήμη»: Πλήθος στο Πολυτεχνείο 52 χρόνια μετά – Αυστηρά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας

Το Πολυτεχνείο άνοιξε τις πύλες του στις 7 το πρωί και μέχρι το μεσημέρι χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από το ιστορικό μνημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης. Στεφάνια κατέθεσαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων.

Οι εκδηλώσεις για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου κορυφώνονται σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, με το ιστορικό συγκρότημα του ΕΜΠ στην Πατησίων να υποδέχεται από νωρίς το πρωί πολίτες, μαθητές και φοιτητές που καταθέτουν λουλούδια, στεφάνια και ζωγραφιές στη μνήμη των θυμάτων της εξέγερσης του 1973.

Οι πόρτες του Πολυτεχνείου άνοιξαν στις 7:00 και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τη 1:00 το μεσημέρι. Ανάμεσα σε όσους απέτισαν φόρο τιμής ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ενώ στεφάνια κατέθεσαν επίσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΔΟΕ.

Οι τριήμερες εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο και κορυφώνονται σήμερα, με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία που θα ξεκινήσει το απόγευμα.

Στο κέντρο της Αθήνας εφαρμόζονται από το πρωί έκτακτα μέτρα ασφαλείας, ενώ πάνω από 5.000 αστυνομικοί βρίσκονται σε επιφυλακή. Ενισχυμένες δυνάμεις ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, καθώς και άνδρες της Ασφάλειας και της Τροχαίας έχουν αναπτυχθεί γύρω από το Πολυτεχνείο, πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσια κτίρια, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Παράλληλα, μετά τις 2:00 το μεσημέρι, θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας ενόψει της πορείας.

Οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο αποτελούν κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για τη Δημοκρατία, τη νεολαία και τη συλλογική μνήμη, με χιλιάδες πολίτες να δίνουν το «παρών» στο ιστορικό κάλεσμα της 17ης Νοεμβρίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



