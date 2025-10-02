Εναρκτήρια Συνάντηση του HELIX-SMART για το Επιμελητήριο Αχαΐας, στην Κέρκυρα

Η Κέρκυρα φιλοξένησε στις 22–23 Σεπτεμβρίου 2025 την εναρκτήρια συνάντηση του έργου HELIX-SMART (Excellence Hubs: Enhancing Linkages and Innovation for Cross-Border Ecosystems and Smart Transition), που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027.

Διήμερη συνάντηση των μελών της συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για τη θέσπιση του νέου πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)

Συνεργασία Ελλάδας–Ιταλίας: Εταίροι από τις δύο χώρες ένωσαν δυνάμεις για την ανάπτυξη κοινών δράσεων που θα ενισχύσουν τα οικοσυστήματα καινοτομίας και την ψηφιακή ετοιμότητα των ΜΜΕ.

Τι συζητήθηκε:

• Μεθοδολογίες και εργαλεία για την αξιολόγηση οικοσυστημάτων και ΜΜΕ.

• Δημιουργία Living Labs και προγραμμάτων ενδυνάμωσης δεξιοτήτων.

• Δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας και πιλοτικές εφαρμογές με χρήση digital twins.

Χρονοδιάγραμμα

• Έως το τέλος του 2025: αναμένεται η ολοκλήρωση των focus groups για την επικύρωση ενός εργαλείου αξιολόγησης και η παρουσίαση του εργαλείου ψηφιακής ετοιμότητας για ΜΜΕ.

• Άνοιξη 2026: επόμενη δια ζώσης συνάντηση στην Ιταλία (CNA Brindisi).

Οφέλη για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις

Το HELIX-SMART δίνει νέες ευκαιρίες σε:

• ΜΜΕ: να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την ψηφιακή τους ωριμότητα.

• Πανεπιστήμια & ερευνητικά κέντρα: να λειτουργήσουν ως μοχλοί καινοτομίας και συνεργασίας.

• Κοινωνία πολιτών: να συμμετάσχει ενεργά σε βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς οικοσυστήματα.

Επόμενα βήματα: Σύντομα οι ενδιαφερόμενοι θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε focus groups, ψηφιακές αξιολογήσεις και living labs, αποκτώντας έγκαιρη πρόσβαση σε εργαλεία και ευκαιρίες που αναπτύσσει το έργο.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, εκπροσώπησαν τα στελέχη της Αναπτυξιακής του εταιρείας και μέλη της Ομάδας έργου Δρ Κατσαντά Δανάη και κ Χριστιάς Παναγιώτης.

ℹ️ Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα: HELIX-SMART (https://www.greece-italy.eu/ )

FB: Interreg Helix-Smart | LinkedIn: Interreg-helix-smart

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



