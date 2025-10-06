Κατατίθεται σήμερα το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, οι εργασίες της Γ΄ Συνόδου της Κ΄ (20ής) Περιόδου της Βουλής των Ελλήνων, σηματοδοτώντας την έναρξη του τρίτου έτους της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας που προέκυψε από τις εκλογές του Ιουνίου 2023.

Στις 11:00 το πρωί, θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και θα τελεστεί ο αγιασμός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Αμέσως μετά, στις 11:30, θα πραγματοποιηθεί η εκλογή Κοσμητόρων και Γραμματέων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του Κανονισμού της Βουλής.

Παράλληλα, μέσα στη μέρα αναμένεται η κατάθεση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Η εβδομάδα προβλέπεται ιδιαίτερα δραστήρια για το Κοινοβούλιο, με σειρά σημαντικών διαδικασιών και συνεδριάσεων:

  • Αύριο Τρίτη: Έναρξη συζήτησης στην αρμόδια επιτροπή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους».
  • Τρίτη έως Πέμπτη: Συνέχιση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με καταθέσεις πρώην επικεφαλής του οργανισμού.
  • Την Τετάρτη: Συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για τη «Σύσταση Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης».
  • Την Πέμπτη: Εξέταση στη Βουλή της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Ιδρυμάτων «Ωνάσης» και «Αριόνα Ελλάς».

Η νέα κοινοβουλευτική σύνοδος ξεκινά με πλούσια θεματολογία, που αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό κλίμα των επόμενων μηνών.
