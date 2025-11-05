Ένας 18χρονος έτρεχε με 218 χλμ! Δεν σταμάτησε για έλεγχο και συνελήφθη

05 Νοέ. 2025 21:00
Pelop News

Ένας 18χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί ΙΧ με ταχύτητα 218 χλμ. στην περιοχή της Φιλιππιάδας και μάλιστα δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης από τις Αρχές.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκε στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου – Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χωρίς εμπρόσθια πινακίδα, με ταχύτητα 218 χιλιομέτρων την ώρα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 100 χιλιομέτρων την ώρα στο σημείο εκείνο, ενώ δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών.

Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών των Κέντρων Επιχειρήσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Άρτας, Ακαρνανίας και Αιτωλίας, αστυνομικοί του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Αντιρρίου – Ιωαννίνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας, εντόπισαν και ακινητοποίησαν το παραπάνω όχημα επί της Ιόνιας Οδού (ύψος Μεσολογγίου), προχωρώντας στη σύλληψη του οδηγού.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 14 μήνες, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

agriniosite.gr
