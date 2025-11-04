Ενας 23χρονος νεκρός και ένας μαχαιρωμένος στη Χαλκίδα

Συναγερμός στις Αρχές, στη Χαλκίδα με 23χρονο να καταλήγει μετά από επίθεση με μαχαίρι. Μαχαιρωμένο βρέθηκε λίγα λεπτά εργότερα, ένα ακόμα άτομο.

04 Νοέ. 2025 7:11
Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας  μετά το αιματηρό περιστατικό με θύμα 23χρονο, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 3/11/2025 και παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του.

Λίγα λεπτά αργότερα εντοπίστηκε και δεύτερο άτομο που έχει δεχθεί επίθεση με μαχαίρι. Ο νεαρός, σοβαρά τραυματισμένος και αιμόφυρτος, βρέθηκε κοντά στην πλατεία Ελευθερίας στη Χαλκίδα, όπως αναφέρει το evima.gr. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στην ίδια οδό και κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ήρθαν σε διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο 23χρονος να δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αγροτικό όχημα στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας με τα τραύματα να είναι πολύ βαριά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο 23χρονος κατέληξε. Ωστοσο οι συνοδοί του τον εγκατέλειψαν και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η αιτία της επίθεσης στον νεαρό σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr ήταν οι οπαδικές διαφορές

Η Αστυνομία που έχει κάνει πολλές προσαγωγές σε διάφορες περιοχές, εξετάζει το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους, ενώ το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.
