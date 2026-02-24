Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια – Μνημόσυνο στη μνήμη του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του ποινικολόγου Αλέξη Κούγια και η οικογένεια και οι συνεργάτες του καλούν όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του στο ετήσιο μνημόσυνο που θα τελεστεί την Κυριακή 1η Μαρτίου.

Αλέξης Κούγιας
24 Φεβ. 2026 14:05
Pelop News

Έναν χρόνο μετά την απώλεια του γνωστού ποινικολόγου Αλέξης Κούγιας, τα παιδιά του, Χρίστος και Μάιρα Κούγια, μαζί με τους συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου που φέρει το όνομά του, ανακοίνωσαν την τέλεση του ετήσιου μνημοσύνου.

Ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου 2025, αφήνοντας πίσω του μακρά πορεία στον χώρο της ποινικής δικηγορίας και έντονο αποτύπωμα στη δημόσια σφαίρα. Η απώλειά του είχε προκαλέσει συγκίνηση στον νομικό κόσμο και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του.

Το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του θα τελεστεί την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν τα παιδιά του και οι συνεργάτες του γραφείου αναφέρεται ότι η τελετή θα είναι ανοικτή για το κοινό, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να παραστούν και να τιμήσουν τη μνήμη του, προσευχόμενοι για την ανάπαυση της ψυχής του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:47 Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 61% των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ «έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία»
14:41 Αχαΐα: 107 συλλήψεις στην κορύφωση του Καρναβαλιού – Σαρωτικοί έλεγχοι για ναρκωτικά, όπλα και παραβατικότητα
14:35 Βόλος: Στο μικροσκόπιο επεισόδιο σε παιδικό σταθμό – Στο αυτόφωρο δύο βρεφοκόμοι, μήνυση και από τον πατέρα
14:28 Σε λειτουργία το νέο υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ στον e-ΕΦΚΑ – Νέες ψηφιακές δυνατότητες για εργαζόμενους
14:19 Καλάβρυτα: Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις το Σαββατοκύριακο για κατοίκους της Αροανίας
14:13 Μαρινάκης για Δένδια: «Μεγεθύνθηκε το θέμα» – Μήνυμα ενότητας και αιχμές για Τέμπη, Υγεία και εξωτερική πολιτική
14:10 Σε κατάσταση συναγερμού ο Δήμος Ήλιδας για τις εκτεταμένες κατολισθήσεις στην Πηνεία
14:05 Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια – Μνημόσυνο στη μνήμη του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
14:01 Έρευνα για το «τέρας του Βελγίου» Μαρκ Ντιτρού: Βρέθηκαν 200 γυμνές φωτογραφίες παιδιών στο κελί του
14:00 Ετοιμο το Αίγιο ν’ αλλάξει πίστα: Η αξιοποίηση του Λιμανιού είναι το μεγάλο δέλεαρ
13:56 Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Παράνομη η εντολή εκταφής» – Ένταση στη δίκη για τα βίντεο
13:50 Πάτρα: Απάντηση της Δημοτικής Αρχής για τον Αποκριάτικο Χορό Δημάρχου
13:46 Δυναμική η παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
13:36 Στα τέλη Μαρτίου οι ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό – Το οικονομικό στίγμα της κυβέρνησης για το 2026
13:33 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Ερωτήματα για Φράγμα Πηνειού, αναπλάσεις, αποζημιώσεις και υποδομές στη λογοδοσία της Περιφέρειας
13:29 Ζελένσκι από το καταφύγιο: «Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία στέκεται ακόμη» ΒΙΝΤΕΟ
13:22 Ξεχωριστή νότα από το event του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ
13:17 Γ’ Εθνική: Η ώρα της αλήθειας, κλήρωση και ημερομηνίες play offs-outs
13:16 Φορολογικές δηλώσεις 2025: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Εκπτώσεις φόρου και τι ισχύει για το «φορολογικό διαζύγιο»
13:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατίθενται τα πορίσματα της Εξεταστικής – Στην Ολομέλεια τον Μάρτιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ