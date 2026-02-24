Ένας χρόνος χωρίς τον Αλέξη Κούγια – Μνημόσυνο στη μνήμη του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Έναν χρόνο μετά την απώλεια του γνωστού ποινικολόγου Αλέξης Κούγιας, τα παιδιά του, Χρίστος και Μάιρα Κούγια, μαζί με τους συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου που φέρει το όνομά του, ανακοίνωσαν την τέλεση του ετήσιου μνημοσύνου.

Ο Αλέξης Κούγιας έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου 2025, αφήνοντας πίσω του μακρά πορεία στον χώρο της ποινικής δικηγορίας και έντονο αποτύπωμα στη δημόσια σφαίρα. Η απώλειά του είχε προκαλέσει συγκίνηση στον νομικό κόσμο και σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του.

Το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό του θα τελεστεί την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν τα παιδιά του και οι συνεργάτες του γραφείου αναφέρεται ότι η τελετή θα είναι ανοικτή για το κοινό, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να παραστούν και να τιμήσουν τη μνήμη του, προσευχόμενοι για την ανάπαυση της ψυχής του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



