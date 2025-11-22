Ένας χρόνος χωρίς τον Παναγιώτη Χατζημιχαήλ: Την Κυριακή το ετήσιο μνημόσυνο στον Άγιο Νεκτάριο Πατρών

Σε κλίμα συγκίνησης τελείται την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 9 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πατρών, το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Παναγιώτη Χατζημιχαήλ, που «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 40 ετών.

Η οικογένειά του προσκαλεί φίλους, συγγενείς και όλους όσοι κρατούν ζωντανή τη μνήμη του, να παρευρεθούν και να ενώσουν τις προσευχές τους για τον αγαπημένο τους άνθρωπο.

Τη βαθιά απουσία του Παναγιώτη κουβαλούν σήμερα η σύζυγός του Πωλίνα, τα παιδιά τους Αναστασία και Μιχάλης, οι γονείς του Μιχάλης και Χάρις, τα αδέλφια του Νάσος, Καλλιόπη και Εφραίμ, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

Το μνημόσυνο αποτελεί μια ευκαιρία για όλους να τιμήσουν τη ζωή και την παρουσία του Παναγιώτη, κρατώντας άσβεστη τη μνήμη του μέσα από την κοινή προσευχή.

