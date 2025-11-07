Ενας νεκρός σε σύγκρουση φορτηγού – ΙΧ στο Διδυμότειχο

Νεκρός οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου μετά από σύγκρουση με φορτηγό, στο Διδυμότειχο το πρωί της Παρασκευής 7/11/2025.

Ενας νεκρός σε σύγκρουση φορτηγού - ΙΧ στο Διδυμότειχο Φωτογραφία αρχείου
07 Νοέ. 2025 9:30
Pelop News

Ενας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 7/11/2025,  στον κόμβο Θυρέας του οδικού άξονα Αρδανίου – Ορμενίου, όταν συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά ένα φορτηγό με κατεύθυνση προς Διδυμότειχο, το οποίο μετέφερε οικοδομικά υλικά, με νέο Ι.Χ. αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Ορεστιάδα.

Από τη σύγκρουση ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου, ενώ απεγκλωβίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος έχει τις αισθήσεις του.
