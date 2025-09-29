Ενας νεκρός σε τροχαίο τα ξημερώματα στη Σκόπελο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 29/09/2025, στη Σκόπελο.

29 Σεπ. 2025 11:00
Pelop News

Τροχαίο δυστύχημα μ’ έναν νεκρό, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 29/09/2025 στη Σκόπελο.

Το τροχαίο συνέβη στο ύψος του Στάφυλου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες,  αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του σε στροφή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πίσω επιβάτη, ενός νεαρού άνδρα που εργαζόταν στο νησί για τη θερινή περίοδο.

Στο όχημα βρίσκονταν επίσης ο οδηγός και ο συνοδηγός, και οι δύο από τη Σκόπελο, οι οποίοι τραυματίστηκαν και αναμένεται να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία, σύμφωνα με το sporadesnews.gr.

Ερευνες για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί η Αστυνομία.
