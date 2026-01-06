Ενας Πατρινός πίσω από τη μεταγραφή Παντελίδη στον Παναθηναϊκό

Ενας Πατρινός βρέθηκε πίσω από τη μεταγραφή του Παύλου Παντελίδη στον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για τον Νίκο Ζαφειρόπουλο, γνωστό μάνατζερ πλέον και μέλος της εταιρείας μάνατζερ Cosmos Football Agency.

Μάλιστα, ο ίδιος με μια ανάρτηση, εξήρε την πίστη και την αφοσίωση του ποδοσφαιριστή.

«Αν η εργατικότητα, η πίστη και η αφοσίωση στο στόχο είχαν όνομα αυτό θα ήταν του Παύλου Παντελίδη. Ο Παύλος βρέθηκε να αγωνίζεται μέχρι και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και τις χαμηλές κατηγορίες της Αθήνας, αλλά δεν το έβαλε κάτω.

Με όπλο του τη σκληρή δουλειά έφτασε στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν τα παράτησε και ανταμείφθηκε. Εύχομαι στον Παύλο να είναι υγιής και να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο. Το μέλλον του ανήκει».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



