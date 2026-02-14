Ενέργεια και γεωπολιτική: Συγχαρητήρια των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον Κάθετο Διάδρομο και το LNG

Τον ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό σχεδιασμό της περιοχής και ειδικά στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου ανέδειξαν παρεμβάσεις στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Οι ενεργειακές συμφωνίες, το LNG και η στήριξη προς την Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Τη σημασία της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και τον ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου ανέδειξαν οι τοποθετήσεις αξιωματούχων στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, με την αμερικανική πλευρά να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ενεργειακές συμφωνίες που ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια και τη στήριξη της Ουκρανίας.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Jarred Agen, χαρακτήρισε την ενέργεια κρίσιμο γεωπολιτικό εργαλείο, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να συμβάλει ακόμη και στην επίτευξη ειρήνης, με αναφορά ειδικά στη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Κατά την παρέμβασή του, συνεχάρη την ελληνική πλευρά για τις ενεργειακές πρωτοβουλίες και τη συνεργασία στον τομέα του LNG, επισημαίνοντας ότι οι συμφωνίες που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του P-TEC αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ενεργειακής διαφοροποίησης στην Ευρώπη.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στις 24 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση στην Ουάσιγκτον με στόχο την προώθηση περαιτέρω συμφωνιών για τον Κάθετο Διάδρομο, ενώ αντίστοιχες επαφές προγραμματίζονται και στο Χιούστον, στο πλαίσιο της ενεργειακής εβδομάδας CERAWeek τον Μάρτιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Ουκρανία, με στελέχη της Naftogaz να τονίζουν ότι οι συμφωνίες LNG και η συνεργασία με ελληνικούς ενεργειακούς φορείς συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας, ειδικά ενόψει των δύσκολων χειμερινών μηνών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα υπεγράφη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία, με το πρώτο φορτίο να αναμένεται να φτάσει στη Ρεβυθούσα και στη συνέχεια να διοχετευθεί μέσω του ενεργειακού διαδρόμου προς τη βορειοανατολική Ευρώπη.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο διαμετακόμισης φυσικού αερίου στην περιοχή.

