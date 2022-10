Ενέργεια: Την άλλη εβδομάδα οι νέες επιδοτήσεις σε φυσικό αέριο και ρεύμα – Πώς θα διαμορφωθούν τα ποσά

Την άλλη εβδομάδα αναμένονται οι νέες επιδοτήσεις σε φυσικό αέριο και ρεύμα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε το OPEN, οι επιδοτήσεις Νοεμβρίου θα είναι μεν μικρότερες, αλλά θα καλύπτουν το ίδιο ποσοστό με τις προηγούμενες, λόγω της μείωσης των τιμών σε φυσικό αέριο και ρεύμα, για τις οποίες όμως κανείς δε γνωρίζει αν θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο το επόμενο χρονικό.

Όπως ανέφερε στο OPEN ο Βασίλης Τσεκούρας, για το φυσικό αέριο η επιδότηση θα κυμανθεί γύρω στα 55-60 ευρώ τη μεγαβατώρα από τα 90 ευρώ τον Οκτώβριο.

Σημειώνεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκαθάρισε ότι εφόσον οι τιμές στην ενέργεια συνεχώς μεταβάλλονται η κυβέρνηση θα πρέπει συνεχώς να επανεξετάζει τα νέα μέτρα. «Οι κρίσεις είναι δυναμικές και διαμορφώνουν ένα ρευστό περιβάλλον. Όλα αλλάζουν με αστραπιαία ταχύτητα και καταιγιστικά. Κάθε φορά που αλλάζουν οι συνθήκες οφείλουμε να επανεξετάζουμε την κατάσταση και αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για το φυσικό αέριο τον Οκτώβριο υπήρξε οριζόντια επιδότηση 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα καθώς η τιμή της μεγαβατώρας κυμαινόταν στα 205 ευρώ.

Σήμερα η τιμή του αερίου είναι 146 ευρώ ανά μεγαβατώρα που σημαίνει ότι η επιδότηση του Νοεμβρίου θα είναι μικρότερη αλλά το ποσοστό κάλυψης παραμένει το ίδιο.

Αντίστοιχα στο ηλεκτρικό ρεύμα τον Οκτώβριο η επιδότηση ανερχόταν σε 436 ευρώ ανά μεγαβατώρα καθώς η τιμή τότε του ρεύματος έφτανε τα 395 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σήμερα η τιμή έχει πέσει στα 166 ευρώ ανά μεγαβατώρα που σημαίνει ότι αντίστοιχα θα πέσει και η επιδότηση.

Την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, μετά τη συνεδρίαση του σώματος των επιτρόπων στο Στρασβούργο, αναμένονται οι νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν για την ενέργεια, όπως ανέφερε με ανάρτησή της στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Good VTC discussion on energy with College members.

Made good progress on implementing the roadmap to tackle high energy prices presented to Leaders at the informal summit in Prague.

We will approve another package of legal proposals at our next college meeting, Tuesday. pic.twitter.com/e8r08gtyRn

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2022