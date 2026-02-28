ΕΝΦΙΑ 2026: Μειώσεις έως 50% και πλήρης απαλλαγή για 1 εκατ. ιδιοκτήτες – Ποιοι πληρώνουν λιγότερα ή καθόλου

Σημαντικές διαφοροποιήσεις αναμένονται στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026, καθώς τίθενται σε ισχύ νέες ρυθμίσεις που οδηγούν σε ελαφρύνσεις για ευρείες κατηγορίες ιδιοκτητών. Η εκκαθάριση αφορά περίπου 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτησίες, με το συνολικό ποσό που θα βεβαιωθεί να προσεγγίζει τα 2,3 δισ. ευρώ.

Παρότι το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα παραμένει υψηλό, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 2 στους 7 ιδιοκτήτες θα διαπιστώσουν χαμηλότερο φόρο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Μείωση 50% και κατάργηση σε μικρούς οικισμούς

Η βασικότερη αλλαγή αφορά ακίνητα σε περισσότερους από 13.000 μικρούς οικισμούς. Για κύριες κατοικίες σε περιοχές έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής) και έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και παραμεθόριες ζώνες, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος, ενώ από το 2027 καταργείται πλήρως.

Το μέτρο αφορά περίπου ένα εκατομμύριο κύριες κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ.

Έκπτωση για ασφαλισμένες κατοικίες

Ελαφρύνσεις προβλέπονται και για ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας:

20% έκπτωση για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ

10% έκπτωση για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας

Η μείωση εφαρμόζεται αναλογικά ακόμη και εάν η ασφάλιση κάλυψε το ακίνητο για τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο 2025.

Την προηγούμενη χρονιά, περίπου 360.000 ιδιοκτήτες έλαβαν έκπτωση για περισσότερα από 500.000 ασφαλισμένα ακίνητα, ενώ σήμερα σχεδόν 750.000 κατοικίες διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών.

Ελαφρύνσεις για ευάλωτες ομάδες

Μείωση 50% δικαιούνται φορολογούμενοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και στεγαστικά κριτήρια.

Πλήρης απαλλαγή προβλέπεται για:

τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

άτομα με αναπηρία άνω του 80%

Υπό την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό εισόδημα και η συνολική επιφάνεια των ακινήτων δεν υπερβαίνουν τα θεσπισμένα όρια. Συνολικά, οι κατηγορίες αυτές αφορούν σχεδόν ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες.

Ποιοι θα δουν χαμηλότερο φόρο

Μειωμένο ή μηδενικό ΕΝΦΙΑ θα διαπιστώσουν επίσης:

όσοι μεταβίβασαν ακίνητα εντός του 2025

ιδιοκτήτες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ή βρίσκονται υπό απαλλοτρίωση

κάτοχοι διατηρητέων μνημείων και ιστορικών κτισμάτων

Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα

Αυξημένο φόρο ενδέχεται να δουν:

όσοι απέκτησαν ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα μέσα στο 2025

ιδιοκτήτες που τακτοποίησαν αυθαίρετους ή ημιυπαίθριους χώρους

όσοι διόρθωσαν δηλώσεις αυξάνοντας τα δηλωμένα τετραγωνικά

Έλεγχος εκκαθαριστικού και διορθώσεις

Μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myAADE), οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν:

τα δηλωμένα ακίνητα και τα χαρακτηριστικά τους

την ορθή εφαρμογή των εκπτώσεων

τυχόν λάθη σε τετραγωνικά, όροφο, χρήση ή έτος κατασκευής

Σε περίπτωση λαθών, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε9 μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Εάν εμφανίζεται μήνυμα για ελλιπή στοιχεία, η διόρθωση είναι απαραίτητη, καθώς ο φόρος έχει υπολογιστεί με τις δυσμενέστερες παραδοχές.

Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, από τον Μάρτιο 2026 έως τον Φεβρουάριο 2027, χωρίς επιπλέον έκπτωση για εφάπαξ καταβολή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



