ΕΝΦΙΑ 2026: Μειώσεις έως 50% και πλήρης απαλλαγή για 1 εκατ. ιδιοκτήτες – Ποιοι πληρώνουν λιγότερα ή καθόλου

Αλλαγές στα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ φέρνουν μειώσεις, εκπτώσεις και, για ορισμένες κατηγορίες, πλήρη κατάργηση του φόρου τα επόμενα χρόνια. Περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες θα δουν διαφορά στον λογαριασμό, με τα νέα εκκαθαριστικά να αναρτώνται πριν τα μέσα Μαρτίου.

ΕΝΦΙΑ 2026: Μειώσεις έως 50% και πλήρης απαλλαγή για 1 εκατ. ιδιοκτήτες – Ποιοι πληρώνουν λιγότερα ή καθόλου
28 Φεβ. 2026 9:24
Pelop News

Σημαντικές διαφοροποιήσεις αναμένονται στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026, καθώς τίθενται σε ισχύ νέες ρυθμίσεις που οδηγούν σε ελαφρύνσεις για ευρείες κατηγορίες ιδιοκτητών. Η εκκαθάριση αφορά περίπου 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτησίες, με το συνολικό ποσό που θα βεβαιωθεί να προσεγγίζει τα 2,3 δισ. ευρώ.

Παρότι το συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα παραμένει υψηλό, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 2 στους 7 ιδιοκτήτες θα διαπιστώσουν χαμηλότερο φόρο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Μείωση 50% και κατάργηση σε μικρούς οικισμούς

Η βασικότερη αλλαγή αφορά ακίνητα σε περισσότερους από 13.000 μικρούς οικισμούς. Για κύριες κατοικίες σε περιοχές έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής) και έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και παραμεθόριες ζώνες, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος, ενώ από το 2027 καταργείται πλήρως.

Το μέτρο αφορά περίπου ένα εκατομμύριο κύριες κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ.

Έκπτωση για ασφαλισμένες κατοικίες

Ελαφρύνσεις προβλέπονται και για ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας:

  • 20% έκπτωση για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ
  • 10% έκπτωση για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας

Η μείωση εφαρμόζεται αναλογικά ακόμη και εάν η ασφάλιση κάλυψε το ακίνητο για τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο 2025.

Την προηγούμενη χρονιά, περίπου 360.000 ιδιοκτήτες έλαβαν έκπτωση για περισσότερα από 500.000 ασφαλισμένα ακίνητα, ενώ σήμερα σχεδόν 750.000 κατοικίες διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών.

Ελαφρύνσεις για ευάλωτες ομάδες

Μείωση 50% δικαιούνται φορολογούμενοι που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και στεγαστικά κριτήρια.

Πλήρης απαλλαγή προβλέπεται για:

  • τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
  • άτομα με αναπηρία άνω του 80%

Υπό την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό εισόδημα και η συνολική επιφάνεια των ακινήτων δεν υπερβαίνουν τα θεσπισμένα όρια. Συνολικά, οι κατηγορίες αυτές αφορούν σχεδόν ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες.

Ποιοι θα δουν χαμηλότερο φόρο

Μειωμένο ή μηδενικό ΕΝΦΙΑ θα διαπιστώσουν επίσης:

  • όσοι μεταβίβασαν ακίνητα εντός του 2025
  • ιδιοκτήτες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ή βρίσκονται υπό απαλλοτρίωση
  • κάτοχοι διατηρητέων μνημείων και ιστορικών κτισμάτων

Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα

Αυξημένο φόρο ενδέχεται να δουν:

  • όσοι απέκτησαν ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα μέσα στο 2025
  • ιδιοκτήτες που τακτοποίησαν αυθαίρετους ή ημιυπαίθριους χώρους
  • όσοι διόρθωσαν δηλώσεις αυξάνοντας τα δηλωμένα τετραγωνικά

Έλεγχος εκκαθαριστικού και διορθώσεις

Μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myAADE), οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν:

  • τα δηλωμένα ακίνητα και τα χαρακτηριστικά τους
  • την ορθή εφαρμογή των εκπτώσεων
  • τυχόν λάθη σε τετραγωνικά, όροφο, χρήση ή έτος κατασκευής

Σε περίπτωση λαθών, θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε9 μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. Εάν εμφανίζεται μήνυμα για ελλιπή στοιχεία, η διόρθωση είναι απαραίτητη, καθώς ο φόρος έχει υπολογιστεί με τις δυσμενέστερες παραδοχές.

Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, από τον Μάρτιο 2026 έως τον Φεβρουάριο 2027, χωρίς επιπλέον έκπτωση για εφάπαξ καταβολή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση
22:39 Αυτοί είναι οι 20 καλύτεροι προορισμοί για το 2026, ποιοι είναι οι δυο ελληνικοί
22:19 Η κίνηση «κλειδί», ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση κάνει θαύματα στα οστά των 60χρονων
22:10 Νεκρός ο Χαμενεΐ υποστηρίζει ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ
22:00 Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο
21:50 Ο Ολυμπιακός με ανατροπή σε τελικό-θρίλερ πανηγύρισε το Κύπελλο
21:46 Ο Προμηθέας στον τελικό του Rising Stars
21:39 Καιρός: Η Άνοιξη μπαίνει με λιακάδα και λίγη συννεφιά
21:32 Η Ολυμπιάδα νίκησε την Πετρούπολη, αλλά «έχασε» βαθμό
21:24 Ασπροβάλτα: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου του
21:11 Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας
21:01 Ηττα από Νηρέα για τον «λειψό» Ερμή, «κλειδί» το πρώτο σετ
20:51 Μανόλο είσαι τρέλα! Τι κάνεις; Ο Καραλής πέταξε στο διάστημα (!), 6.17μ τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο επί κοντώ
20:43 Ήττα σοκ για τον Απόλλωνα στην Καλλιθέα
20:35 Γιατί ο σκύλος σας πρέπει να μυρίζει τα πάντα στη βόλτα: Ο λόγος που δεν πρέπει να τον βιάζετε
20:24 Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε στην πίστα με μουστάκι! ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Οι Νέανιδες του Απόλλωνα κατέκτησαν το πρωτάθλημα Πελοποννήσου! ΦΩΤΟ
20:01 Τι είναι πιο ασφαλές να πληρώνουμε με κάρτα ή μέσω κινητού τηλεφώνου;
19:51 Το περπάτημα καθημερινά ενισχύει εγκέφαλο, καρδιά και συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε οι +50;
19:41 Με ιστορική ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έσπασε το αήττητο του Κρόνου, ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ