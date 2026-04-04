ΕΝΦΙΑ 2026: Οι διορθώσεις στο Ε9 που μπορούν να ρίξουν τον λογαριασμό

Μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2026, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπαίνουν πλέον στη φάση των διορθώσεων, καθώς μέσω τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 μπορούν να προκαλέσουν νέα εκκαθάριση και, σε αρκετές περιπτώσεις, χαμηλότερο φόρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν φέτος οι περιπτώσεις όπου δεν εμφανίστηκε η μείωση 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς.

04 Απρ. 2026 9:24
Pelop News

Στη φάση των διορθωτικών κινήσεων περνά ο ΕΝΦΙΑ 2026, καθώς μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών οι φορολογούμενοι μπορούν να επιστρέψουν στην εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης και να προχωρήσουν σε αλλαγές μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» στο myAADE. Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα να υποβληθούν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 και, εφόσον από τις μεταβολές προκύψει διαφορετική φορολογική επιβάρυνση, να εκδοθεί νέα πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Η ΑΑΔΕ είχε αναρτήσει τα εκκαθαριστικά στις 15 Μαρτίου 2026. Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο της Αρχής, εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, από τις οποίες προέκυψε βεβαίωση φόρου ύψους 2.297.019.848,39 ευρώ σε 6.171.359 φορολογουμένους.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος ιδιοκτήτης διαπιστώνει μεγαλύτερη επιβάρυνση από αυτήν που ανέμενε, έχει τη δυνατότητα να ελέγξει εκ νέου τα στοιχεία του. Μέσα από την εφαρμογή της myAADE μπορεί να επιλέξει το φορολογικό έτος 2026, να δημιουργήσει δήλωση Ε9 και να διορθώσει καταχωρίσεις που αφορούν την περιουσιακή του εικόνα, όπως τετραγωνικά, ποσοστά συνιδιοκτησίας ή άλλα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου. Αν η διόρθωση επηρεάζει τον υπολογισμό του φόρου, ακολουθεί νέα εκκαθάριση.

Το βασικότερο σημείο ενδιαφέροντος φέτος αφορά τη μείωση 50% για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς. Η ΑΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι η μείωση δόθηκε αυτόματα στις περιπτώσεις όπου κατέστη δυνατή η αντιστοίχιση του ακινήτου που δηλώθηκε στο Ε9 με την κύρια κατοικία που είχε δηλωθεί στο Ε1. Όπου όμως αυτό δεν συνέβη, για παράδειγμα λόγω λάθους ή παράλειψης στον αριθμό παροχής ρεύματος στο Ε9, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 για το έτος 2026 χωρίς πρόστιμο έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Αν μετά τη διόρθωση επαληθευτεί η αντιστοίχιση, η μείωση θα χορηγηθεί με νέα κεντρική εκκαθάριση.

Στην ίδια λογική εντάσσονται και άλλα συνηθισμένα λάθη που μπορεί να φουσκώσουν το τελικό ποσό του ΕΝΦΙΑ. Ανακριβή τετραγωνικά, λανθασμένη αποτύπωση ποσοστών κυριότητας ή ελλιπής καταγραφή των στοιχείων ενός ακινήτου είναι από τις περιπτώσεις που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και να διορθωθούν μέσω της τροποποιητικής διαδικασίας στο Ε9.

Υπάρχει, ωστόσο, και δεύτερη οδός για όσους θεωρούν ότι δικαιούνται απαλλαγή, έκπτωση ή επανεκκαθάριση που δεν προκύπτει μόνο από διόρθωση στο Ε9. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΑΑΔΕ προβλέπει ψηφιακή αίτηση μέσω της υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου» προς την αρμόδια ΔΟΥ ή το ΚΕΦΟΚ, με συνυποβολή του εντύπου Δ500 και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για να εξεταστεί η υπόθεση. Το σχετικό έντυπο Δ500 χρησιμοποιείται ακριβώς για αιτήσεις απαλλαγής, έκπτωσης ή επανεκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ.

Στην πράξη, το νέο ποσό φόρου προκύπτει μόνο αφού ολοκληρωθεί η διόρθωση και ακολουθήσει νέα εκκαθάριση. Στις υποθέσεις που αφορούν τη μείωση για κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, αυτό γίνεται μέσω νέας κεντρικής εκκαθάρισης μετά τη σωστή συμπλήρωση του αριθμού παροχής ρεύματος. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση του φορολογουμένου, εκδίδεται νέα πράξη προσδιορισμού φόρου, η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά.

Συνεπώς, για όσους είδαν φέτος στο εκκαθαριστικό τους υψηλότερο ποσό από το αναμενόμενο, το πρώτο βήμα είναι ένας προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων του Ε9. Η δυνατότητα παρέμβασης υπάρχει, και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε αισθητά χαμηλότερη οφειλή, αρκεί τα στοιχεία να διορθωθούν έγκαιρα και με ακρίβεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ