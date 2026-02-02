ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε βγαίνουν τα εκκαθαριστικά, ποιοι απαλλάσσονται πλήρως και ποιοι θα πληρώνουν μισό φόρο

Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ. Απαλλαγές και εκπτώσεις. Προθεσμία αιτήσεων έως 16/2 στο myPROPERTY.

02 Φεβ. 2026 7:37
Pelop News

Περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να λάβουν εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου 2026 τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για το τρέχον έτος. Η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου, ενώ συνολικά προβλέπονται 12 μηνιαίες δόσεις.

Ορισμένες κατηγορίες ιδιοκτητών μπορούν να εξασφαλίσουν πλήρη απαλλαγή, μείωση κατά 50% ή έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ, υπό την προϋπόθεση υποβολής των απαραίτητων αιτήσεων.

Πλήρης απαλλαγή

Δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς και άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

  • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο ή συμβίο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  • Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Για την ενεργοποίηση της απαλλαγής απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης-δήλωσης (έντυπο Δ500).

Μείωση 50%

Μείωση κατά 50% στον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται για ιδιοκτήτες που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο ή συμβίο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  • Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.
  • Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για άγαμο (με αντίστοιχα υψηλότερα όρια για έγγαμους και οικογένειες με παιδιά).

Η μείωση χορηγείται κατόπιν υποβολής αίτησης.

Έκπτωση 20% για ασφαλισμένες κατοικίες

Ιδιοκτήτες κατοικιών που ασφαλίστηκαν το 2025 έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας) δικαιούνται μείωση 20% στον ΕΝΦΙΑ, εφόσον η φορολογητέα αξία της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Για ακίνητα αξίας άνω των 500.000 ευρώ η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.

Η έκπτωση ισχύει μόνο για το ασφαλισμένο κτίσμα και προσαρμόζεται αναλογικά εάν η ασφάλιση καλύπτει λιγότερους από 12 μήνες (15% για 9 μήνες, 10% για 6 μήνες, 5% για 3 μήνες). Δεν προβλέπεται καμία μείωση για ασφάλιση μικρότερη των 3 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), συσχετίζοντας κάθε ΑΤΑΚ με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Επιβαρύνσεις

Αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ ενδέχεται να προκύψουν για ιδιοκτήτες που απέκτησαν ακίνητα το προηγούμενο διάστημα (με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά), απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα ή τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους.

