ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για την έκπτωση 20%, τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026, με την ΑΑΔΕ να ολοκληρώνει τις διαδικασίες για την έκδοση των νέων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μείωσης έως 20% λόγω ασφάλισης κατοικίας, ενώ παράλληλα κλείνει οριστικά η πλατφόρμα του Ε9 για το τρέχον έτος, ώστε να υπολογιστεί ο φόρος ακινήτων.

Περίπου 7 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να λάβουν τα εκκαθαριστικά στην πλατφόρμα myAADE (Taxisnet) κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026. Το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ εκτιμάται στα 2,3 δισ. ευρώ, με την πληρωμή να γίνεται σε 12 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, από τον Μάρτιο 2026 έως τον Φεβρουάριο 2027. Η πρώτη δόση λήγει έως το τέλος Μαρτίου.

Τελευταία ημέρα για έκπτωση 20% λόγω ασφάλισης

Οι ιδιοκτήτες κατοικιών που ασφάλισαν τα ακίνητά τους εντός του 2025 έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας μπορούν να διεκδικήσουν μείωση έως 20% (ή 10% για ακίνητα άνω των 500.000 ευρώ) στον ΕΝΦΙΑ 2026. Η ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να είναι τουλάχιστον 900 ευρώ ανά τ.μ., ενώ για πλήρη ετήσια κάλυψη ισχύει το μέγιστο ποσοστό – για μικρότερη διάρκεια η μείωση είναι αναλογική (π.χ. 15% για 9 μήνες, 10% για 6 μήνες, 5% για 3 μήνες).

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας myProperty στην ψηφιακή πύλη myAADE, συσχετίζοντας κάθε ΑΤΑΚ με το ασφαλιστήριο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα διασταυρώσουν τα στοιχεία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, ώστε η έκπτωση να ενσωματωθεί αυτόματα στα εκκαθαριστικά. Υπολογίζεται ότι περίπου 400.000 ιδιοκτήτες μπορούν να επωφεληθούν.

Τελευταίες διορθώσεις στο Ε9 πριν «κλειδώσει» ο φόρος

Με το κλείσιμο της πλατφόρμας Ε9 σήμερα, οι ιδιοκτήτες πρέπει να ελέγξουν άμεσα την περιουσιακή τους εικόνα και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις που αυξάνουν τον φόρο, όπως:

Νέες αποκτήσεις ακινήτων εντός 2025 που δεν δηλώθηκαν.

Πωλήσεις, μεταβιβάσεις ή γονικές παροχές που εξακολουθούν να εμφανίζονται.

Λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα (ιδίως μετά από τακτοποιήσεις αυθαιρέτων).

Βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, πάρκινγκ, υπόγεια) που φορολογούνται με 90% έκπτωση μόνο αν δηλωθούν σωστά.

μόνο αν δηλωθούν σωστά. Εμπράγματα δικαιώματα και ποσοστά συνιδιοκτησίας (αν δεν αναγραφούν, το σύστημα υπολογίζει 100% κυριότητα).

Μετά την εκκαθάριση, τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 θα γίνονται ξανά από τέλη Μαρτίου ή Απριλίου.

Ποιοι πληρώνουν μειωμένο ή μηδενικό ΕΝΦΙΑ

Μείωση 50% (ή πλήρης απαλλαγή σε ειδικές περιπτώσεις) για πάνω από 700.000 νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα: οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ (+1.000 ευρώ ανά μέλος), επιφάνεια έως 150 τ.μ. και περιουσία εντός ορίων. Πλήρης απαλλαγή για τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες ή άτομα με αναπηρία >80%.

(ή πλήρης απαλλαγή σε ειδικές περιπτώσεις) για πάνω από νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα: οικογενειακό εισόδημα έως (+1.000 ευρώ ανά μέλος), επιφάνεια έως και περιουσία εντός ορίων. Πλήρης απαλλαγή για τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες ή άτομα με αναπηρία >80%. Μείωση 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (έως 1.700 σε ορισμένες παραμεθόριες/ορεινές περιοχές), με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ (εξαιρούνται οι περισσότεροι οικισμοί Αττικής). Από το 2027 προβλέπεται πλήρης απαλλαγή σε αυτές τις περιοχές.

Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι έγκαιρος έλεγχος και διορθώσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον λογαριασμό και να αποφευχθούν υπερβάσεις.

