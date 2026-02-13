ΕΝΦΙΑ: Εκπνέει η προθεσμία για την μείωση στα ασφαλισμένα ακίνητα

Βήμα-βήμα η διαδικασία στο myAADE

13 Φεβ. 2026 11:30


Λήγει τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ 2026 σε κατοικίες που είναι ασφαλισμένες κατά φυσικών καταστροφών. Η ΑΑΔΕ δίνει την τελευταία ευκαιρία στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν την ασφάλιση της περιουσίας τους και να εξασφαλίσουν έκπτωση έως 20% στον φετινό φόρο.

Ποιοι δικαιούνται & πόση είναι η έκπτωση

  • 20% μείωση για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ
  • 10% μείωση για κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ

Η έκπτωση ισχύει αναλογικά με τη διάρκεια ασφάλισης (ελάχιστη 3 μήνες), ενώ η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει όλο το έτος για να ληφθεί το πλήρες ποσοστό.

Οι 4 βασικές προϋποθέσεις

  1. Το ακίνητο να είναι ασφαλισμένο ταυτόχρονα για πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό.
  2. Η ασφάλιση να καλύπτει τουλάχιστον 3 μήνες (για αναλογική έκπτωση) και ιδανικά όλο το έτος.
  3. Η κάλυψη να αφορά το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος, η οποία ορίζεται στα 900 ευρώ/τ.μ.
  4. Η ασφαλιστική εταιρεία να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Βήμα-βήμα η διαδικασία υποβολής

  1. Συνδεθείτε στην πλατφόρμα myAADE (myaade.gov.gr) με κωδικούς TAXISnet.
  2. Πλοηγηθείτε: Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myPROPERTYΜείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.
  3. Συσχετίστε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται (προσυμπληρωμένα από τις ασφαλιστικές εταιρείες) με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που κατέχετε.
  4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή ασφάλισης από τρίτο, καταχωρίστε τους ΑΦΜ όλων των εμπλεκομένων. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα λάβουν email και θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση.
  5. Υποβάλετε την αίτηση έως 16 Φεβρουαρίου 2026.

Σημαντικές ημερομηνίες

  • 16 Φεβρουαρίου 2026: Τέλος υποβολής αιτήσεων / τροποποιήσεων.
  • 28 Φεβρουαρίου 2026: Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβεβαιώνουν τα στοιχεία.
  • Μέσα Μαρτίου 2026: Ανάρτηση εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ με την έκπτωση (εφόσον εγκριθεί).
  • Εξόφληση σε 12 μηνιαίες δόσεις (Μάρτιος 2026 – Φεβρουάριος 2027).

Ο αριθμός των ασφαλισμένων κατοικιών έχει αυξηθεί κατά 54% από το 2023 και ξεπερνά πλέον τις 786.000, χάρη στον διπλασιασμό της έκπτωσης (από 10% σε 20%). Η ΑΑΔΕ διευκολύνει τη διαδικασία με προσυμπληρωμένα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες και δυνατότητα ανάκτησης περσινών αιτήσεων.

