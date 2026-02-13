ΕΝΦΙΑ: Εκπνέει η προθεσμία για την μείωση στα ασφαλισμένα ακίνητα
Βήμα-βήμα η διαδικασία στο myAADE
Λήγει τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ 2026 σε κατοικίες που είναι ασφαλισμένες κατά φυσικών καταστροφών. Η ΑΑΔΕ δίνει την τελευταία ευκαιρία στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν την ασφάλιση της περιουσίας τους και να εξασφαλίσουν έκπτωση έως 20% στον φετινό φόρο.
Ποιοι δικαιούνται & πόση είναι η έκπτωση
- 20% μείωση για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ
- 10% μείωση για κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ
Η έκπτωση ισχύει αναλογικά με τη διάρκεια ασφάλισης (ελάχιστη 3 μήνες), ενώ η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει όλο το έτος για να ληφθεί το πλήρες ποσοστό.
Οι 4 βασικές προϋποθέσεις
- Το ακίνητο να είναι ασφαλισμένο ταυτόχρονα για πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό.
- Η ασφάλιση να καλύπτει τουλάχιστον 3 μήνες (για αναλογική έκπτωση) και ιδανικά όλο το έτος.
- Η κάλυψη να αφορά το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος, η οποία ορίζεται στα 900 ευρώ/τ.μ.
- Η ασφαλιστική εταιρεία να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Βήμα-βήμα η διαδικασία υποβολής
- Συνδεθείτε στην πλατφόρμα myAADE (myaade.gov.gr) με κωδικούς TAXISnet.
- Πλοηγηθείτε: Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myPROPERTY → Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.
- Συσχετίστε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται (προσυμπληρωμένα από τις ασφαλιστικές εταιρείες) με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που κατέχετε.
- Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή ασφάλισης από τρίτο, καταχωρίστε τους ΑΦΜ όλων των εμπλεκομένων. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα λάβουν email και θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση.
- Υποβάλετε την αίτηση έως 16 Φεβρουαρίου 2026.
Σημαντικές ημερομηνίες
- 16 Φεβρουαρίου 2026: Τέλος υποβολής αιτήσεων / τροποποιήσεων.
- 28 Φεβρουαρίου 2026: Οι ασφαλιστικές εταιρείες επιβεβαιώνουν τα στοιχεία.
- Μέσα Μαρτίου 2026: Ανάρτηση εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ με την έκπτωση (εφόσον εγκριθεί).
- Εξόφληση σε 12 μηνιαίες δόσεις (Μάρτιος 2026 – Φεβρουάριος 2027).
Ο αριθμός των ασφαλισμένων κατοικιών έχει αυξηθεί κατά 54% από το 2023 και ξεπερνά πλέον τις 786.000, χάρη στον διπλασιασμό της έκπτωσης (από 10% σε 20%). Η ΑΑΔΕ διευκολύνει τη διαδικασία με προσυμπληρωμένα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες και δυνατότητα ανάκτησης περσινών αιτήσεων.
