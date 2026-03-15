ΕΝΦΙΑ: Ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών, ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50%

Η ανάρτηση των εκκαθαριστικών για περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες μέσω της πλατφόρμας ΑΑΔΕ και της υπηρεσίας myAADE.

15 Μαρ. 2026 21:05
Pelop News

Σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό τοπίο θα διαπιστώσουν φέτος εκατομμύρια πολίτες, καθώς μέσω των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ που αναρτώνται σήμερα αλλά και των φορολογικών δηλώσεων Ε1, η υποβολή των οποίων ξεκινά αύριο, ενεργοποιείται ένα πακέτο μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων.

Οι παρεμβάσεις αφορούν ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτούς, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες και στοχεύουν στη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, τα τεκμήρια διαβίωσης και το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα.

Μείωση ΕΝΦΙΑ έως 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά περίπου 13.000 μικρούς οικισμούς σε όλη τη χώρα. Για κύριες κατοικίες σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους –ή έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές– ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50%.

Το μέτρο καλύπτει περισσότερα από 1 εκατομμύριο ακίνητα με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ. Παράλληλα, το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά επιβολής του φόρου για τα συγκεκριμένα ακίνητα, καθώς από το 2027 προβλέπεται η πλήρης κατάργησή του.

