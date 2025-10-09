Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με την υποστήριξη της ΑΚΤΩΡ

Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο, η ασφάλεια στους δρόμους δεν εξαρτάται μόνο από τις υποδομές, αλλά και από τη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών.

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», με την ευγενική υποστήριξη της ΑΚΤΩΡ, διοργανώνει δύο εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και βιωματικής εκπαίδευσης για μικρούς και μεγάλους, με στόχο να εξοπλίσει όλους τους πολίτες με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σώζουν ζωές.

📅 Πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, ώρα 18:00 – Γαστούνη , Πλατεία Αγίου Νικολάου

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ώρα 18:00 – Κάτω Αχαΐα, Πλατεία Παπαγιαννοπούλου

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Ι.Ο.ΑΣ. για την προώθηση της κυκλοφοριακής παιδείας και της οδικής υπευθυνότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική μάθηση και στην αλλαγή νοοτροπίας όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Με τη συνεργασία της ΑΚΤΩΡ και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, το μήνυμα είναι σαφές:

Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Δωρεάν Hi–Tech δράσεις για την οδική ασφάλεια

Ανοιχτή και δωρεάν δράση ενημέρωσης και βιωματικής εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα στην Κάτω Αχαΐα (Πλατεία Παπαγιαννοπούλου, ώρα 18.00) το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», με την υποστήριξη του Ομίλου AKTOR.

Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες με τη χρήση του ειδικού εξοπλισμού του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», που επιτρέπει την ασφαλή εμπειρία των κινδύνων στο δρόμο και αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης:

Προσομοιωτής ανατροπής οχήματος: δείχνει τις επιπτώσεις μιας ανατροπής και τη σωτήρια λειτουργία της ζώνης ασφαλείας, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τη σημασία της χρήσης της σε κάθε μετακίνηση. Προσομοιωτής πρόσκρουσης: επιτρέπει στους συμμετέχοντες να βιώσουν με ασφάλεια τη δύναμη μιας σύγκρουσης ακόμη και σε χαμηλή ταχύτητα, αποδεικνύοντας πόσο κρίσιμη είναι η σωστή πρόσδεση και η πρόληψη. Γυαλιά προσομοίωσης μέθης και κόπωσης: αποτυπώνουν με ρεαλιστικό τρόπο την αλλοίωση της κρίσης και του χρόνου αντίδρασης υπό την επήρεια αλκοόλ ή κόπωσης, ενισχύοντας την κατανόηση του κινδύνου της οδήγησης σε τέτοιες συνθήκες. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να λάβουν ενημερωτικό υλικό και να συνομιλήσουν με τα στελέχη του Ι.Ο.ΑΣ. για ζητήματα πρόληψης και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

Η δράση πραγματοποιείται με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών όλων των ηλικιών σε ζητήματα ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς και πρόληψης τροχαίων δυστυχημάτων, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος δράσεων για την Οδική Ασφάλεια που υλοποιείται στη Δυτική Ελλάδα και υποστηρίζεται από τον Όμιλο AKTOR.

