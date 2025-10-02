Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προστασία της ποιότητας του ελαιόλαδου  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

02 Οκτ. 2025 15:36
Ημερίδες με θέμα «Επιμολύνσεις στο Ελαιόλαδα από ορυκτέλαια λόγω λανθασμένων επιλογών» πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερυμάνθου στη Χαλανδρίτσα και την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025, στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτωλοκαρνανίας στο Αγρίνιο. Οι εκδηλώσεις συνδιοργανώθηκαν από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της ΠΔΕ, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και το ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Στην ενημέρωση για το επίμαχο θέμα αναλύθηκαν διεξοδικά από τους εισηγητές Νικόλαο Κουτσούκο, χημικό, Σύμβουλο Ποιότητας Επιχειρήσεων, Ελαιοκομικού Τομέα και Νικόλαο Αθανασόπουλο, Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ελαιώνας» στους Γαργαλιάνους, οι μέχρι σήμερα εξελίξεις για το πρόβλημα της ανίχνευσης ορυκτελαίων στο τελικό παραγόμενο προϊόν και συζητήθηκαν οι ορθές πρακτικές για τον περιορισμό ή ακόμα και για την πλήρη εξάλειψη των επιμολύνσεων αυτών στο ελαιόλαδο.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις που υπάρχουν και εστίασαν ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι επιμολυντές είναι ουσίες που μολύνουν το ελαιόλαδο και μπορούν να το καταστήσουν μη εμπορεύσιμο ως βρώσιμο έλαιο κυρίως από τη χρήση λιπαντικών στον μηχανολογικό εξοπλισμό. Αποτέλεσμα αυτών είναι σε αλλαγές στην ποιότητα, όπως η παρουσία υδρογοναθράκων ορυκτελαίων MOCH και ΜΟΑΗ. Αυτό συμβαίνει συνήθως λόγω διαρροών λιπαντικών από μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου, όπως κατά την ελαιοσυλλογή ή την επεξεργασία του ελαιοκάρπου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας αφού ανέλυσε διεξοδικά την σημαντική θέση της ελαιοκαλλιέργειας στην Δυτική Ελλάδα γενικά και στην Ηλεία ειδικότερα, επισήμανε την ανάγκη υιοθέτησης όλων των αναγκαίων εκείνων τεχνικών που περιορίζουν την εμφάνιση των επιμολυντών στο ελαιόκαρπο και εν συνεχεία στο ελαιόλαδο δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση και εγρήγορση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους παραγωγούς, στους ελαιοτριβείς αλλά και στους εμπόρους του εξαιρετικά ποιοτικού προϊόντος που παράγεται στην περιοχή μας, προκειμένου να παραμείνει στην κορυφή του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

